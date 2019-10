Norwegian kutter ut alle flyginger fra Torp

KUTTER: Norwegian ikke vil ha noen flyginger fra Torp etter 1. april neste år. Foto: Peder Gjersøe / NTB scanpix

For dårlig passasjergrunnlag og dårlig lønnsomhet fører til at Norwegian kutter ut alle flyginger fra Torp til Spania for sommeren 2020.