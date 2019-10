Dette er høstens Farmen-utfordrere

Sørlendingen Børge Sundnes er blant de fire som gjør sitt inntog på Farmen-gården midtveis i løpet. 54-åringen ble påmeldt av sin eldste datter, og søker først og fremst et eventyr.

Foto: Alex Iversen / TV 2

– Målet mitt er en unik opplevelse, men skulle jeg etter hvert henge med, så har jeg et stort vinnerinstinkt, røper han.

Han erkjenner at han ikke har mye gårdserfaring fra før av, men tror en helt annen egenskap kan komme godt med.

– Jeg er løsningsorientert og liker en utfordring, svarer han kontant.

Børge har i utgangspunktet ingen spesiell taktikk for å bli valgt som en av de to utfordrerne som får bli værende, men satser på at det holder å være seg selv.

– Jeg ser på meg selv som en arbeidsom og snill mann som bry meg om andre. Jeg ønsker å være med å lage best mulig samhold i gruppa, avslutter han.

Silje Momrak (32)

Bor: Byron Bay, Australia

Fra: Fyresdal, Telemark

Sivilstatus: Singel

Yrke: Førskolelærer/pedagogisk leder

Etter en sju år lang periode som borteboer på andre siden av jordkloden, nærmere bestemt Australia, fant telemarkingen Silje Momrak ut at det var på tide å søke tilbake til det norske.

Foto: Alex Iversen / TV 2

– Det å være med på Farmen er jo selvfølgelig først og fremst for å utfordre meg selv, men også en fin måte å finne tilbake til det «urnorske», forklarer hun.

Åpen for kjærlighet

I likhet med Børge, håper hun at det å være seg selv er nok til å overbevise de opprinnelige deltakerne om at hun fortjener en plass på Farmen. Hun har likevel tenkt å holde tilbake på noe.

– Jeg er sta og får til det jeg vil, samt at jeg er et konkurransemenneske. Dette er nok noe jeg vil prøve å skjule, sier hun.

Og dersom det skulle vise seg at hun faller pladask for en av Farmen-gutta, er hun ikke fremmed for å se hva det kan lede til.

– Som singel 32-åring er en jo alltid åpen for å finne kjærligheten, om det er ute på byen eller en gård 100 år tilbake i tid, det spiller ingen rolle, avslutter hun.

Jens-Ivar Simonsen (46)

Bor: Djupvik i Kåfjord, Nord-Troms

Fra: Lofoten, Nordland

Sivilstatus: Samboer

Yrke: Driver Artic Lyngen Sjøcamp

Det var Jens-Ivars sønn, Jens Aleksander (25), som først fikk Jens-Ivars tanker inn på Farmen.

– Han snakket en del om programmet. Så, en stund etterpå, satt jeg hjemme alene og sveipet over TV 2 sine nettsider. Der så jeg at de søkte folk, og så sendte jeg inn en søknad, forteller han.

Jens-Ivar har ingen gårdserfaring å vise til, men innrømmer at han likevel har noen ess i ermet.

Foto: Alex Iversen / TV 2

– Selv om jeg ikke har erfaring med gårdsdrift, tror jeg at jeg kan være et viktig tilskudd når det kommer til kjøkkendrift og renhold, røper nordlendingen.

En å prate med

Ellers ønsker han å være en person folk føler de kan lette hjertet sitt til, dersom noen trenger det.

– Jeg tror det vil være viktig der inne, å ha noen å prate med dersom det blir behov for det, sier han.

Hva gjelder spill og konkurranse er 46-åringen relativt avslappet.

– Jeg har trua på det å være seg selv lengst mulig. Er usikker på om det lønner seg i det lange løp å spille for mye. Men hvem vet? Kommer vel an på, avslutter han.

