Nintendo har lansert en Lite-versjon av sin konsoll Nintendo Switch. Mindre i størrelsen, men fremdeles like god ytelse som originalen.

Hvilken variant passer best for hvem?

En moderne Gameboy

Med en pris som er nesten 1000 kroner billigere, går man med Lite-versjonen glipp av en del funksjoner som originalen har.

Selve «switche»-funksjonen er fjernet, altså muligheten til å ta ut Joycons på sidene for å spille med venner.

Man kan heller ikke bytte eller docke den i dockingstasjonen, slik at man kan spille på en større skjerm, som for eksempel TV-en i stua. Til og med den lille utbrettbare støtten på baksiden av originalen er fjernet.

Dette gjør konsollen til en moderne Gameboy. Den funker best alene.

Foto: Martin Habbestad

I teorien kan man spille med andre på Nintendo Switch Lite også, men det blir veldig klumsete.

Leverer like bra

Det er flere ting som er fjernet i denne versjonen.

Lysstyrken justerer seg ikke automatisk etter forholdene. Den har heller ikke IR-Sensor og HD Rumble. Disse gir kule funksjoner på originalen, men er først og fremst gimmicker som man ikke savner noe spesielt.

Ytelsesmessig er den like bra, og siden den er mindre enn storebroren rekker tomlene over hele skjermen, så det blir lettere å bruke touch-skjermen.

Den mindre størrelsen gjør den også lett å ta med seg overalt, og med en batteritid på opp til sju timer (dette gjelder begge versjoner) holder den til de fleste turer.

Hvilken passer best til hvem?

For en forelder som vet at barnet ønsker seg en Switch til jul, kan det kanskje være litt vanskelig å forstå hvilken som passer best.

Har du enebarn, eller ønsker deg en selv, anbefales Nintendo Switch Lite.

Den er billigere og konsollen fungerer fantastisk som håndholdt.

Er det flere barn i huset, eller om konsollen er tenkt som noe som skal stå plassert ved siden av TV-en i stua, er det originalen Nintendo Switch som passer best.

Litt dyrere, men igjen så får man muligheten til å spille flere sammen og den er lett å ta med seg til for eksempel hytta.