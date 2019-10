– Merkelig regelverk

Lagerbäck mener det er stor forskjell på små barn og ungdommer.

– Det er klart at det er forskjell på det. Jeg har hatt egne barn, og til og med jeg har jo innsett at det er forskjell på en 8-åring og en 17-åring. Så trenger det ikke å bety at den ene eller andre har dårligere oppførsel. Men jeg håper for rumensk fotballs del og annet at det ikke dukker opp noe rasisme eller andre utriveligheter i morgen. Selv om det skal være et yngre publikum, sier landslagssjefen.

Har ikke diskutert å gå av banen ved rasisme

Kaptein Stefan Johansen er enig med sjefen.

– Rasisme skal ikke skje i fotball, og det må straffes hardt. Men nå er regelverket som det er, og Romania forholder seg til det. Det er ikke mer vi kan gjøre med det, sier midtbanemannen.

Johansen sier samtidig at avgjørelsen om å slippe barna inn på stadion ikke får konsekvenser for Norges forberedelser til kampen.

– Vi trodde først at det skulle være tomme tribuner, og så hørte vi litt rykter om at det ble noe folk. Men jeg mener helt oppriktig at vi ikke kan ha så mye fokus på hvem som kommer på kamp. Men det er en viktig sak. Reglementet til UEFA er som det er, og Romania har dratt nytte av det. De har invitert barn, og det står det respekt av, men jeg vet ikke helt. Rasisme skal ikke skje, verken i fotballen eller uansett hvor det er i verden. Om det er strengt nok reglement får man ta som det er. Rasisme skal aldri skje, og det må man ta tak i.

– I England var det snakk om å gå av banen ved tilfeller av rasisme. Har dere diskutert noe lignende?

– Vi har ikke diskutert noe, men som treneren var inne på på pressekonferansen, så må man begynne å gjøre forhåndstiltak. Det hører ikke hjemme noe som helst sted, og jeg kjenner at jeg blir irritert av å snakke om det. England gikk ut med et klart og tydelig signal, og det synes jeg var helt rett av dem å gjøre. Vi har ikke snakket noe voldsomt om det, men det er klart at det ikke skal skje.

– Tennvæske

Lagerbäck bekrefter at det ikke har vært prat om konkrete tiltak.

– Siden vi fikk beskjed om at det skulle bli slik som dette, har vi naturligvis snakket om hva vi gjør hvis det skjer, men vi har ikke snakket noe konkret eller tatt en beslutning om hva vi skal gjøre. Vi får se om vi gjør det før kampstart, men først og fremst skal vi konsentrere oss om oss selv, og jeg tror og håper at det ikke skal bli noe slikt her i morgen.

– Det var en boost med fullsatt Ullevaal. Blir dette nå en fordel som dere egentlig hadde, som dere nå mister?

– Jeg vet ikke hvordan rumenerne reagerer på dette. Jeg kan tenke meg at for dem så kan det være en tennvæske å bli utsatt for dette, selv om det finnes faktagrunnlag for beslutningen. Nei, jeg har ingen anelse, men det blir et helt annerledes publikum. Jeg vet ikke hvordan de kommer til å te seg, og hvordan det blir for spillerne eventuelt å få støtte av en stor gruppe ungdommer. Det vet jeg ikke.

Arena Nationala i Bucuresti har en tilskuerkapasitet på 55.000. Ifølge forbundet er det barn under 14 år, i grupper på ti og ti og ledsaget av en voksen, som får lov å slippe inn. I tillegg vil det være noen få hundre norske supportere på tribunen.