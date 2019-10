Etter ni uker ute med skade er Alisson tilbake i Liverpool-troppen når de gjester Manchester United søndag.

Flere britiske medier, blant annet The Guardian og The Telegraph, melder at Liverpool vil ha målvakten tilgjengelig for første gang etter leggskaden han pådro seg mot Norwich i ligaåpningen.

Alisson har fulgt et eget tilpasset treningsprogram de siste ukene uten tilbakefall og skal nå være friskmeldt.

Dermed er han tilbake i troppen, så lenge han fullfører den kommende treningsuken uten problemer.

Liverpool-fansen har mer å glede seg over, for også Mohamed Salah er forventet klar etter ankelskaden han fikk i kampen mot Leicester før landslagspausen.

Hos Manchester United er etter alt å dømme Paul Pogba og Anthony Martial ute med skade. Også Marcus Rashford har slitt de siste ukene, melder Manchester Evening News.

