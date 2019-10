Mandag åpnet statsminister Erna Solberg Universitetsmuseet i Bergen som har vært stengt i seks år for rehabilitering.

Samtidig røpet hun nyheten om at dyrene som opprinnelig ble funnet for stygge og rare, likevel blir utstilt.

Zoolog Terje Lislevand forklarte at en tiger med malte striper, et pinnsvin på tå hev og en sjøløve i unaturlig positur ikke viser hvordan dyrene egentlig ser ut.

– Tigeren er jo spraylakkert i en farge som ikke passer helt, og den er utstoppet med litt feil proporsjoner, forklarte han på universitetets hjemmeside.

Folkekrav

Da kom krav fra folk over hele landet om at et museum må ha plass til alle.

Marie Kleppe (24) tok initiativet til en underskriftskampanje på Facebook fordi hun mener alle fortjener å vises frem.

Engasjementet førte til at dyrene det neste året blir en del av utstillingene i Norges eldste museumsbygning.

– Vi hadde nesten ikke hjerte til å la de være igjen i magasinet, men viser de frem midlertidig, sier zoologen.

Statsminister Erna Solberg var til stede mandag for å åpne Universitetsmuseet i Bergen. Foto: Ingrid Wollberg

– Jeg synes det er kjempeflott at dyrene får nytt liv og blir tatt med i utstillingen. Jeg trur utrolig mange vil bli glade for det, sier en glad Kleppe når TV 2 forteller henne at de utdaterte dyrene nå har fått sin egen utstilling takket være folkets engasjement.

– Den er jo skjønn

Også statsminister Solberg er fornøyd med avgjørelsen.

– Se på den tigeren der da!, utbryter Solberg når hun får se den gamle utstoppede tigeren med malte striper.

– Det er jo feil, men den er jo skjønn. Det kan ikke være perfekt alt vi har, legger statsministeren til.

Solberg var også blant de første som fikk se skjelettet av den verdenskjente plasthvalen som ble funnet med 30 plastposer i magen på Sotra i januar 2017.

Det var Lislevands ønske om å stille ut Norges første blekhodenebbhval som gjorde at universitet åpnet hvalmagen og fant plasten. Den er også stilt ut i egne montre i Universitetsmuseet, som i dag ble åpnet med pomp og prakt.