Som et ungt fotballtalent i Bodø/Glimt, brukte landslagsspiller Mathias Normann mangfoldige av timer i Nordlandshallen. Klubben hadde treningene sine der på vinterstid, og midtbanespilleren fra Svolvær sto ofte igjen for å trene for seg selv.

Han har tilbrakt mer tid på kunstgresset, som ble fjernet i 2017, enn de fleste andre. Den nåværende Russland-proffen er nådeløs i sin dom over kvaliteten på underlaget.

– For å være ærlig, så var det helt elendig. Det var hardt, og sjansen for å bli skadet var stor. Det var ikke noe særlig, sier Normann.

– Var det skummelt å spille på det?

– Jeg synes det. Jeg måtte ha helt lave knotter på fotballskoene, eller joggesko, for å unngå skader, sier han.

GLIMT-TALENT: Mathias Normann gikk gradene i Bodø/Glimt etter at han flyttet fra Svolvær. Her jubler han for scoring i cupoppgjøret mot FK Haugesund i 2016. Foto: Torbergsen, Mats

– På grensen til svindel

Som TV 2 nå kan avsløre, ble kunstgresset likevel solgt videre til en barne- omg ungdomsklubb i Kroatia. Til tross for at baneeier Bodø kommune hadde betalt over en halv million kroner for å få det kastet på godkjent mottak.

Allerede etter ett år har kunstgresset i Kroatia gått i oppløsning.

– Bodø kommune er lurt her. Banen skulle destrueres, men det er ikke blitt gjort. Slik dette fremstår, så er det på grensen til svindel, sier Ernst Pedersen, leder i Nordland fotballkrets.

Fotballsjefen i Nordland er overrasket over det som har skjedd.

– Jeg trodde at det som ble sendt ut som søppel ble behandlet som det. Vi kan jo ikke utelukke at dette har skjedd siden tidenes morgen, sier Pedersen.

Pådro seg flere skader

Selv om Normann spilte med andre sko på banen, klarte han likevel ikke å holde seg skadefri. I Nordlandshallen har han tråkket over tre-fire ganger.

– Jeg har vært ute av spill i flere uker på grunn av det. Jeg kan ikke huske om noen andre hadde problemer, men det hadde de garantert, sier Rostov-spilleren, som ikke unner ungdommene i Kroatia å spille på underlaget.

– Jeg unner ingen å pådra seg skader av dårlige matter, sier han.