Steinhoggeren med ansvar for inngraveringene må i aksjon på nytt etter at flere pinlige feil er oppdaget.

Platene lister opp mange av Zlatans meritter og klubber, og det er her det har gått litt fort i svingene.

Blant skrivefeilene er «FZ Internazionale» i stedet for «FC Internazionale», «Ligue !» i stedet for «Ligue 1» og «Fifa Club World Gup» i stedet for «Fifa Club World Cup».

– Jeg har bare fått titlene tilsendt fra fotballforbundet, og deretter har steinhoggeren overført dem til steinplatene. Jeg videresendte tekstene, og de har også sendt feilstavelser som er blitt rettet. Jeg vet ikke mer om hvem (hos forbundet red.anm.) som leser korrektur på dette, sier skulptør Peter Linde til Fotbollskanalen.

Han lover samtidig at skrivefeilene blir rettet opp.

– Det er jo enkelt å rette det opp. Dette er bare småtteri i den store sammenhengen. Jeg kan ikke forstå at det blir gjort et så stort nummer av dette.

Zlatan Ibrahimovic var selv til stede i Malmö da statuen ble avduket i forrige uke.