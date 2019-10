Tyrkia innledet en offensiv mot kurdiskkontrollerte områder i Syria forrige onsdag. En rekke statsledere, inkludert Tysklands statsminister Angela Merkel og Frankrikes president Emmanuel Macron, har bedt Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan om å stoppe militæroperasjonen.

Det vakte oppsikt da en rekke spillere på det tyrkiske fotballandslaget feiret Cenk Tosuns matchvinnerscoring mot Albania med å gjøre en militær hilsen.

Etter kampen gjorde spillerne og hele støtteapparatet det igjen i et bilde fra garderoben. Bildet ble publisert på landslagets offisielle Twitter-konto.

I teksten til bildet skrev forbundet at de «dedikerer seieren til Tyrkias modige soldater og martyrer».

UEFA forbyr alle former for referanser til politikk og religion i forbindelse med fotballkamper. Det europeiske fotballforbundet har uttalt at de skal se nærmere på hendelsen.

Tyrkia spiller mot Frankrike i kveld. Flere franske politikere krever nå at kampen avlyses. Jean-Christophe Lagarde, som er leder av Union des démocrates et indépendants (UDI), er blant dem.

– Etter militærhilsenen har det tyrkiske fotballandslaget brutt grensen mellom sport og politikk. Vi kan ikke ønske dem som salutterer massakren på våre kurdiske allierte velkommen til Stade de France i morgen, skriver Lagarde i et flammende innlegg på sosiale medier.

– Et fotballkamp kan ikke brukes som et verktøy for en hær og et regime som slakter våre kurdiske venner - de samme som ofret seg for å beskytte oss mot Daesh (IS), fortsetter Lagarde.

Også politikerne Eric Ciotti og Jordan Bardella reagerer.

– Jeg krever at kampen avlyses av sikkerhetsårsaker, sier Ciotti.

– Fotball skal ikke brukes som et ledd i Erdogans propaganda, sier Bardella, som har gjort lynkarriere blant de franske høyrenasjonalistene.

Det er ventet rundt 4000 tyrkiske fans på kveldens kamp. Politiet forbereder seg på bråk, og har iverksatt voldsomme sikkerhetstiltak i forbindelse med kampen.

UEFA bekrefter at kampen vil spilles som planlagt.