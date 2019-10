Disse tre Jakten på kjærligheten-profilene gjør comeback

Da TV 2 møter ham og de andre Jakten-profilene, har innspillingen allerede pågått én dag.

– Det har vært artig og innholdsrikt, så jeg har troen på at dette kan bli bra. Jeg er veldig imponert over hva slags damer de har fått med, så jeg er godt fornøyd. Jeg tror absolutt at det kan finnes en god match til meg her, sier Sondre.

SONDRE OG HANS FRIERE: Fra venstre Caroline Holthe Skibenes, Sunniva Constance Sjurstræ, Sondre Stubrud, Veronica Vaagen, Christina Murphy Andersen og Mari Grimsgaard Jevnesveen. Foto: Espen Solli/TV 2

Else Strøm Larsen (36) fra Bryne

Else var frier i årets sesong av Jakten på kjærligheten, men i løpet av gårdsbesøket ble hun sendt hjem av bonden Atle Kristiansen.

Nå er rollene snudd og det er hun som har fem friere etter seg.

– Jeg liker det bedre. Men jeg tror at jeg kommer til å få en litt vond følelse når jeg faktisk skal sende folk hjem. Jeg vet hvordan det er å sitte på den andre siden, og det er en rar følelse å bli valgt bort, sier hun til TV 2.

Else forteller at hun ser etter en mann som er raus, nysgjerrig, åpen og trygg. Hun trenger en som kan roe henne litt ned.

– Målet er selvfølgelig å finne en kjæreste. Det har det vært hele veien. Men ikke for enhver pris, siden jeg har det veldig fint alene. Men det hadde vært gøy å finne en som jeg kan stifte familie med. Jeg er klar for det nå, sier hun.

FRA FRIER TIL HOVEDPERSON: Else Larsen. Foto: Espen Solli/TV 2

Skal kjøre samme strategi

Else beskriver den første innspillingsdagen som travel, og hun forteller at det har vært tungt psykisk å treffe så mange nye mennesker.

– Men jeg koser meg, og det virker lovende. Det er mange fine menn her. Det er mange typer som jeg aldri hadde møtt til vanlig, og nå som jeg er her, må jeg bruke tid med hver enkelt, og det har jeg godt av, sier hun.

Selv om hun ikke fant lykken under Jakten på kjærligheten-innspillingen i vår, kommer hun til å kjøre samme strategi i høst.

– Det var helt naturlig at det ikke ble meg og Atle, siden vi var ingen match i det hele tatt. Han er en kjempefin fyr, men vi er forskjellige personlighetsmessig, sier hun.

– Jeg har ikke lagt noen annen taktikk nå, og jeg tar det som det kommer. Jeg skal være interessert, men kanskje litt mer lyttende enn sist, legger hun til.

ELSE OG HENNES FRIERE: Bak fra venstre Bjørn-Tore Haagensli, Leiv Inge Kjemperud, Else Strøm Larsen og Peder Edison Bjerkenås Martinez. Foran fra venstre Hallgeir Nordheim og Marius Loktu. Foto: Espen Solli/TV 2

Vegar Valbø (32) fra Drangedal

Vegar var frier i Jakten på kjærligheten i 2018. Han ble valgt av bonden Gudrun Austli, men i etterkant av det siste valget, ble han vraket til fordel for en annen frier.

Nå er målet å finne seg en kjæreste i «Kjærlighet til alle», og han har fått frem utvalgte friere han skal bli kjent med.

– Det er helt topp å være her med flere damer. Jeg håper de er interessert i meg også, siden de visste jo ikke hvem de skulle date da de kom hit. Så jeg må skru på sjarmen, sier han til TV 2.

32-åringen forteller at han ser etter ei dame som kan være både venn og kjæreste.

– Det hadde vært fint om hun hadde ha lyst på barn og familie, og at hun liker å stelle i huset og lage mat, sier han.

TILBAKE ETT ÅR SENERE: Vegar Valbø. Foto: Espen Solli/TV 2

Gått ned 20 kilo

Det har gått ett år siden Vegar var med på Jakten på kjærligheten, og siden den tid har gjennomgått en livsstilsendring. I løpet av et halvt år har han gått ned 20 kilo.

– Jeg har kuttet ned på Grandiosa, Cola og sjokolade. Nå går det bare i pølser og potetmos isteden. Det lå langt inne å kutte ut Grandiosa, som jeg kunne spise opptil seks ganger i uken til både middag og kvelds, men det var det som måtte til, sier han.

NÅ OG DA: Vegar har gått ned 20 kilo siden han sist var å se på TV, i Jakten på kjærligheten i 2018. Da datet han Gudrun Austli. Foto: Espen Solli/TV 2

– Hvordan føles det?

– Jeg føler meg temmelig lik, og jeg merker ikke noen stor forskjell. Jeg har heller ikke merket noen forskjell i responsen fra damene heller, men kanskje det ikke er så mange som ser det. Det var mye å ta av, sier han.

Under Jakten på kjærligheten ble Vegars snusing et tema. Den vanen har han ikke kuttet ut.

– Jeg snuser fremdeles, men jeg fikk datingsnus av Gunhild, så det var smart, sier.

«Datingsnusen» er vanlig porsjonssnus.

– Jeg fikk høre at det var ikke noe særlig med snus rennende nedover tennene på date, så da er det bedre med poser enn løssnus. Gunhild tok grep der, og det kan være lurt, dersom det blir kyssing etterhvert, sier han.

VEGAR OG HANS FRIERE: Fra venstre Kine Tovengen, Ågot Marie Larsstuen, Vegar Valbø, Katrine Fjelldalselv, Julia Bydahl og June Steinsland. Foto: Espen Solli/TV 2

Kjærlighet til alle har premiere mandag 11. november på TV 2 Sumo.