Billigst er best

Hvor stor sammenheng er det egentlig mellom kvalitet og pris når det gjelder mobilladere? TV 2 hjelper deg tester fem billig-ladere samt de billigste fra Apple og Samsung. Det ble både testet hvor sikre laderne er og hvor kjapt de kan lade telefonen din.

Testet med «støtpistol»

Studentene Richard Bolstad og William Fagerbakke tester hvor mange amperé laderne gir.

– Nå lar vi det gå 3000 volt igjennom her, sier labsjef hos Nemko, Tore Ledaal.

Han undersøker om det er fare for at du kan få høyspenning rett fra stikkontakten og ut i ladekabelen. Skjer det kan det være direkte livsfarlig.

– Støtfaren er det aller mest alvorlige, sier Ledaal.

Brennbar plast er også et faremoment.

– Plasten skal faktisk tåle å bli utsatt for direkte flamme uten selv å ta fyr, forklarer Ledaal.

– Det er nemlig slik at dersom det skulle oppstå en brann i selve laderen, så skal plasten sørge for at den ikke sprer seg, sier han.

Store prisforskjeller

Det ble brukt et USB-multimeter for å se om laderne ga samme mengde amperé som opplyst på pakken.

Laderne som ble testet koster fra 39 til 199 kroner. De to dyreste er fra Apple og Samsung. Den nest billigste til 59,90 er fra Biltema, mens den aller billigste er fra Dacota.

– Jeg tror Apple og Samsung kommer til å gjøre det best, sier student Richard Bolstad.

Han studerer business og teknologi ved Høyskolen Kristiania, og har sammen med studiekompisen William Fagerbakk sjekket hvor kjappe laderne er.

– Denne gir en amperé, sier Richard i det han leser av instrumentet som måler strømmen.

Amperé er viktig for hvorvidt laderen kan lade telefonen din raskt. I praksis betyr en amperé at laderen er treg, mens to eller mer betyr at laderen er kjapp.

Slik testet vi Sikkerhetstesten ble utført av labsjef hos Nemko, Tore Ledaal. Han testet etter en standard sikkerhetstest som omfatter blant annet støtfare og brannsikkerhet. Effektivitetstesten ble utført i samarbeid med Høyskolen Kristiania. Man brukte et USB-multimeter og målte hvor mange ampere laderne ga. Amperé er viktig for ladetiden. En lader som yter 1 ampere vil lade telefonen din sakte, mens en som yter 2 eller mer vil lade den raskt.

– Dette må vi kunne si er et bra resultat, sier Ledaal.

Han er nettopp ferdig med sikkerhetstesten og alle laderne har bestått. De billigste var ikke dårligere enn de dyreste.

Overraskende resultat

Testen av hvor kjappe laderne er gir den største overraskelsen.

Her kommer de billigste best ut. Både Linocell og den ene Biltema-laderen yter 2,4 amperé og vil begge lade telefonen din raskt. Det samme gjør den aller billigste Dacota-laderen til 39 kroner.

Dacota er både trygg, kjapp og billigst og kommer derfor på topp i vår test.

Nederst havner de dyreste laderne fra Apple og Samsung, som begge ble målt til en amperé.

Alle laderne hadde ubetydelige avvik fra det som er opplyst på pakken med unntak av Samsung sin lader. Her viste USB-multimeteret en amperé , selv om laderen er oppgitt å yte to.