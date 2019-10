Reiste fra Russland for å drepe – kvinne (25) ble tilfeldig offer

Den 17. januar i år gikk den 25 år gamle kvinnen inn på Kiwi-butikken i Møllergata i Oslo sentrum for å kjøpe lunsj og pante flasker.

Mens hun var der inne gikk hun flere ganger forbi en 20 år gammel russisk mann.

Kvinnen gikk etter hvert til kassen for å betale. Da hun sto der ble hun plutselig stukket i ryggen av russeren. Han forsøkte så å stikke mannen som satt bak kassen, men klarte det ikke da mannen gjorde stor motstand.

Russeren løper fra stedet, og den 25 år gamle kvinnen kom seg ut av butikken, der hun fikk hjelp av en tilfeldig forbipasserende.

Kvinnen ble stukket i hovedpulsåren som leder blod til hjertet, og ble lagt i respirator på Ullevål sykehus. Tilstanden var lenge kritisk, men hun overlevde.

Politiet har tidligere opplyst at de mener at 25-åringen ble et helt tilfeldig offer for knivstikkingen.

Ville drepe så mange som mulig

Tirsdag begynner rettsaken mot russeren. Kvinnen han nesten tok livet av er første vitne som skal avgi forklaring for retten.

Den russiske 20-åringen vil ifølge hans forsvarer ikke forklare seg i retten, men påtalemyndigheten vil lese opp forklaringene han ga i de første avhørene med politiet.

Da forklarte han at knivangrepene var en terroraksjon, og at han var inspirert av terrororganisasjonen IS. Han fortalte videre at han ønsket å kjøre en lastebil inn i folkemengder på Karl Johan, og at han ville drepe så mange som mulig.

Russeren skal ha sagt til politiet at han mente mennesker i Skandinavia hadde det for godt, og at han ønsket å ta livet av nordmenn og andre europeere. Ifølge hans forsvarer viste han ingen tegn på at han angret på handlingen.

Han ble opprinnelig siktet etter straffelovens paragraf 131, som omhandler terror. Siktelsen ble i løpet av etterforskningen endret, og mannen står nå tiltalt for to drapsforsøk.

– Det var ikke bevismessig grunnlag for å opprettholde siktelsen om terrorhandling , sier påtaleansvarlig, politiadvokat i PST Line Nyvoll Nygaard, til TV 2.

Da russeren ble fengslet beskrev PST hendelsen som den første åpne terrorhandling siden 22. juli.

De har jobbet med etterretningsorganisasjoner i andre land for å avdekke om 20-åringen handlet alene, eller om han er del av et nettverk.

– Har politiet funnet tegn til at det var medvirkere?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere før rettssaken, sier Nygaard.

Noen få dager etter de første avhørene endret russeren forklaring, og hevdet at han aldri ville begå et terrorangrep, men at han gjennomførte knivstikkingen fordi han var i dårlig allmenntilstand. Han har forøvrig erkjent straffskyld.