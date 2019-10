Kvinnen er siktet av PST for medlemskap i en terrororganisasjon, og har selv bedt om å bli begjært fengslet. Men Oslo tingrett har avvist den begjæringen.

Det skriver VG.

Ifølge avisen sier tingretten at de «ikke har kompetanse til å treffe beslutning om pågripelse, da påtalemyndighet ikke har bedt om om at retten treffer beslutning om pågripelse».

Vil hjelpe PST

Kvinnens advokat Nils Christian Nordhus sier til TV 2 hans klient ikke erkjenner straffskyld etter siktelsen til PST, men at hun har et ønske om å hjelpe PST med å oppklare saken.

– Hun har også et behov for å redde livet til barna sine. Særlig fireåringen som er alvorlig syk, og som står i fare for å dø når som helst, sier Nordhus.

Advokaten sier videre at kvinnen er overrasket over motviljen hun møter.

– Hun har bedt om å bli pågrepet fordi hun trodde at norsk påtalemyndigheten faktisk ønsket å få høre hennes versjon, også fordi hun trodde at påtalemyndigheten ønsket å få henne fengslet, sier Nordhus.

Anker beslutningen

Han opplyser til TV 2 at han i samråd med sin klient har besluttet at de vil fremme en ny anmodning overfor påtalemyndigheten om at hun blir pågrepet.

De vil også anke Oslo tingretts begjæring til lagmannsretten.

Nils Christian Nordhus beskriver situasjonen i al-Hol leiren som svært alvorlig.

– På grunn av den anspente situasjonen er all helsehjelp utelukket. Fireåringen har hoste, pustevansker, er svært underernært og helt avhenig av kontinuerlig helsehjelp, sier han.

PST siktet kvinnen for deltakelse i en terrororganisasjon i august, men siktelsen ble først kjent i forrige uke.