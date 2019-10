Svein Østvik (58) har gjennom mange år, helt siden tv-debuten av Charterfeber, høsten 2005, vært med i en rekke reality-konsepter.

Denne høsten er han å se på Senkveld-slaget: Øst mot Vest sammen med Isabelle Ringnes (30), Freddy dos Santos (42) og Hasse Hope (33).

Ute av telling

Selv har han kommet ut av telling på antall tv-opptredener, men har en liten anelse.

– Det må vel være en 30 opptredener tilsammen, jeg er ikke sikker. Jeg synes det fortsatt er gøy å være med, sier Charter-Svein til TV 2.

– Ærlig ovenfor tv-seerne

Østvik har deltatt i programmer som Skal vi danse, 4-stjerners middag, Masterchef, Farmen kjendis, Sangstjerner, 71° Nord - Norges tøffeste kjendis, for å nevne noen.

– Jeg liker å leke og jeg liker å by på, selvom jeg kanskje byr på litt mye noen ganger. Jeg har turt å være meg selv på tv, og åpnet opp og vist seerne at livet ikke bare er en dans på roser. Jeg har blitt mindre og mindre redd for å gjøre det, til tross for at det er flere hundre tusener som ser på, sier Svein til TV 2.

Her er noen av Charter Sveins TV-opptredener:

TV 3:

CHARTERFEBER: Charter Svein og Hilde under innspilling av tv-serien «De ukjente» på NRK, november, 2016

Charterfeber

Praksisjobben (med Triana Iglesias)

Celebert selskap

Masterchef

Sangstjerner

Camp kulinaris

TVNorge:

I kveld med Ylvis

71 grader nord - Norges tøffeste kjendis

4-stjerners middag sesong 3

4-stjerners middag sesong 9

Asbjørn Brekke-show sesong 2

Studio 5 (2009)

Studio 5 (2008)

Typisk deg (Sesong 2)

En natt på slottet

Praktisk info med Jon Almaas sesong

TV 2:

SKAL VI DANSE: Charter-Svein og Nadya Khamitskaya i aksjon under Skal vi danse, oktober, 2009. Foto: Bjørn Sigurdsøn/Scanpix

Skal vi danse (2009)

Allsang på grensen

Farmen kjendis (2019)

God Sommer Norge (2019)

Zebra Grand Prix (2010)

Hotel Cæsar (Bingo-Bjørn

NRK:

Karl Johan

Sommeråpent

Gir bort tv-råd

Ofte spør folk Svein om råd hvis de skal være med på en tv-opptreden. Som en tv-erfaren mann kan han komme med gode tips.

– På tv handler det om ikke å forberede for mye. Da blir ofte ting du sier forutsigbart og platt, og da lever ikke det som skjer på skjermen. Men å tørre og slippe seg løs og være spontan, da lever ting bedre.

Eget tv-program

Svein mener selv at yrkestittelelen hans er «TV-deltager på heltid», men innrømmer at han gjerne skulle hatt sitt eget tv-program. Han har prøvd å få sitt eget program uten å lykkes enda.

– Det kan være at de tenker at jeg er for vill, og at det ikke går ann å temme meg. De tar nok ganske feil, manus skal vel ikke være slavisk, og der er jeg ganske god, avslutter Svein til TV 2.