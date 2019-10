Tjenesten har fått navnet Innafor og ble lansert for en drøy uke siden.

– Vi har testet dette på et begrenset antall pilotkunder og har fått kjempegode tilbakemeldinger på at dette letter hverdagen, spesielt for barnefamilier, sier Postens pressesjef John Eckhoff til TV 2.

– Vi tror at fremtidens netthandel er avhengig av å tilby valgfrihet i levering. Noen ganger passer det å hente i post i butikk, andre ganger kan pakken leveres i et avtalt gjemmested som i en putekasse eller i en bod, og noen ganger kan det passe å få pakken levert innafor døra. Det kan være en fordel om man har bestilt verdifulle gjenstander, sier Eckhoff.

App

For å bestille tjenesten bør man helst ha en digital dørlås. Da oppgir man en midlertidig kode via appen «Posten Innafor» som postbudet kan benytte til å åpne døra med.

Postbudet vil først ringe for å sjekke om noen er hjemme. Om huset er tomt, vil postbudet låse opp døra og legge pakken innenfor døra. Koden vil slettes umiddelbart etter levering.

Eckhoff sier at man også kan bestille tjenesten hvis man har et nøkkelskap med kodelås.

Foreløpig er tjenesten kun tilgjengelig for kunder med eneboliger, rekkehus eller andre boenheter med personlig ytterdør. Posten mener sikkerheten er godt ivaretatt.

Satte maten i kjøleskapet

Å slippe fremmede inn i huset er en tillitssak, og det vil være en risiko for at noe uønsket kan skje. Bjarne Aani Rysstad i forsikringsselskapet Gjensidige er imidlertid positiv til slike nye løsninger.

POSITIV: Kommunikasjonssjef Bjarne Aani Rysstad i Gjensidige. Foto: Gjensidige

Gjensidige har selv vært med på et prosjekt hvor en matleverandør kjørte mat hjem til folk og satte maten i kjøleskapet mens folk var ute.

– Kundene var veldig fornøyd med løsningen. Dette ble testet ut i liten målestokk og prosjektet ble ikke videreført, men hvis noe skulle dukke opp, er vi klare til å hive oss på igjen, sier Rysstad til TV 2.

Han mener slike nye tjenester må modnes både i samfunnet og hos den enkelte. Folk vil ha ulikt syn på om de synes det er greit å slippe fremmede inn i huset.

For forsikringsselskapet blir det et spørsmål om å vurdere risikoen, og foreløpig er det lite skadehistorikk og lite data å lene seg på.

– Hvor stor eller liten risikoen er, er noe man må få erfaring med etter hvert, sier Rysstad.

Trenger ikke å vente på budet

Posten er bevisst på at tjenesten avhenger av at folk stoler på dem. Over 66 prosent i en undersøkelse Posten har gjennomført, sier at godt omdømme er «svært viktig» for aktører som leverer tjenester til hjemmet, opplyser Posten i en pressemelding.

Tjenesten vil være tilgjengelig for nettbutikker som tilbyr hjemlevering via Posten eller Bring.

– Det som er «en pain» for netthandlere i dag, er tidsintervallet man må sitte og vente på pakken om man har bestilt hjemmelevering. Om man har digital dørlås, ringer vi først og sjekker om noen er hjemme. Om ingen er hjemme, leverer vi innenfor døra. Vi går ikke inn i huset, vi bare åpner døra og setter pakken innenfor, sier Eckhoff.