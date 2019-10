Pizza med plast tilbakekalles

TILBAKEKALLES: Produktet tas tilbake fordi det er funnet rester av blå mykplast i et avgrenset parti. Foto: Orkla Foods / NTB scanpix

Et parti av pizzaen Big One Classic tilbakekalles fra butikkene etter at det ble oppdaget rester av blå mykplast i pizzaen.