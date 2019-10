Benny Christensen er Brooms bilekspert. I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny. Kan en motor ta skade av å ikke bli 80-90 grader på grunn av en defekt termostat?

Benny svarer:

Heisann og takk for interessant spørsmål. Særlig nå som vi går en kaldere årstid i møte er dette aktuelt. Det er nok en del biler nå framover som kommer til å gå med litt for lav motortemperatur.

Dette med riktig motortemperatur er viktig av flere årsaker. Riktig motortemperatur skal normalt sett være mellom 80 og 92 grader på de fleste biler. Dette er den beste temperaturen for optimal forbrenning av drivstoff. Både for lav og for høy temperatur kan være skadelig for motoren.

Det er, som du selv er inne på, termostaten som regulerer motortemperaturen. Dette er en slitedel som bør byttes med noen års mellomrom.

En termostat til en bilmotor er en ganske enkel og billig del. Den er heller ikke dyr å skifte ut.

På de aller, aller fleste biler er dette en grei sak og relativt rimelig reparasjon. Men det blir nok kanskje slurvet litt med, rett og slett for at mange ikke er klar over det, eller følger godt nok med på temperaturen.

Litt feil motortemperatur over kort tid får sjelden de helt store konsekvensene. Nyere motorelektronikk klarer til en viss grad å kompensere. Men over noe tid kan det få alvorlige og kostbare konsekvenser.

Ved for varm motor kan man få feiltenning, tenningsbank, defekt toppaking og i aller verste fall ødelagt topplokk og stempler. Å si at dette er dyrt er vel fullstendig overflødig.

Ved for lav motortemperatur kan du også få feil forbrenning, for mye tilført drivstoff og dermed tett partikkelfilter soting og koksing (på dieselbiler). På bensinbiler kan man også få soting på for eksempel lambdasonden.

Ofte vil en motorlampe begynne å lyse før ting går fullstendig galt. Om denne tennes så er mitt råd å få sjekket og å få lest ut feilkoder her.

Har du for lav motortemperatur vil du også få dårlig effekt i varmeapparatet. Ofte er det på den måten folk oppdager at temperaturen på motoren er for lav.

Uansett så er det en billig forsikring å bytte termostaten. Kanskje er det smart å bytte frostvæsken i samme slengen.

Ønsker deg lykke til med varm bil i vinter!

Broom-Benny:– Nesten fysisk vondt å lese om dette bilkjøpet

Stort arkiv

Du kan også lese alle svarene på Spør Benny-seksjonen

Velkommen – og lykke til!

Har du innspill eller erfaringer – skriv inn i kommentarfeltet under:

Les også: Vanlig Mercedes? Nei, denne er håndlaget!

Video: Etter fire og et halvt år må du kaste bilen mener denne karen