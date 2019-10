– Mamma lå forslått og hjelpeløs i mellom 10 og 15 timer. Da jeg så henne på legesenteret etterpå var jeg alvorlig bekymret for at hun ikke ville ha overlevd uten innsatsen til taxisjåføren, sier Hildegunn Hagen Bøe til TV 2.

Det var Åndalsnes Avis som først omtalte saken.

Slo alarm

Hagen Bøe er datter til 79 år gamle Hilde, som hadde forhåndsbestilt en taxitur for et legebesøk. Men da drosjesjåfør Jørgen Brevik svingte opp til adressen i Rauma, sto ikke passasjeren klar.

Brevik har vært sjåfør for Hilde før, og forteller at han synes det var rart at hun ikke kom han i møte.

– Ofte ringer hun flere ganger om dagen for å forsikre seg om at vi kommer, og når jeg kommer for å plukke henne opp møter hun meg vanligvis utenfor inngangsdøra. Da jeg så at hun verken sto ute eller i vinduet merket jeg at noe ikke stemte, og da hun ikke svarte når jeg ringte henne, kontaktet jeg hjemmetjenesten med en gang, forteller han til Åndalsnes Avis.

Ropte om hjelp

Hjemmetjenesten rykket ut og fant Hilde forslått og dehydrert etter et fall. I timesvis hadde hun ligget med sterke smerter, uten å være i stand til å skaffe hjelp.

– Hun klarte ikke få tak i telefonen og hadde ropt om hjelp. Selv sier hun at hun ikke hadde overlevd hvis ikke Jørgen ante uråd, sier datteren til TV 2.

Moren ble fraktet med ambulanse til sjukehuset i Molde for videre behandling.

– At Jørgen tok seg tid og handlet på den måten han gjorde, synes vi er utrolig flott gjort. Jeg tror ikke så mange andre hadde reagert på den samme måten. Det handler om å bry seg, og det gjorde han. Vi var heldig som hadde en hverdagsengel som trådte til, forteller Hildegunn Hagen Bøe til Åndalsnes Avis.

Takknemlig

Mandag formiddag besøkte Hildegunn moren på sjukehuset i Molde og forteller at det går bra med 79-åringen.

– Hun er veldig takknemlig for at Jørgen kom, og er veldig opptatt av å fortelle hvor snill og god taxisjåføren er, sier Hagen Bøe.

Taxisjåføren selv synes det er hyggelig å få gode tilbakemeldinger, men mener selv at han bare gjorde jobben sin.

– Jobben min er å kjøre folk fra A til Å. Jeg tenkte egentlig ikke at jeg hadde gjort noe spesielt, forteller Jørgen Brevik.

Sjefen i taxiselskapet Rauma Taxi hyller drosjesjåføren.

– Den første tanken min var at jeg ble rørt over omtanken han viste. Det er ikke akkurat hverdagslig, sier Tor Erling Vik i Rauma Taxi til lokalavisen.