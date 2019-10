Den tidligere Arsenal og Chelsea-keeperen Petr Cech la opp som fotballspiller i sommer. I forrige uke annonserte Cech at han ville gjøre comeback som keeper, men i en annen idrett.

Cech har nemlig alltid hatt en drøm om å bli hockeykeeper. Guildford Phoenix, en klubb på nivå fire i Storbritannia, ga 37-åringen sjansen.

Søndag kveld sto han sin første match da Guildford Phoenix tok imot Swindon Wildcats 2.

Og for en debut det ble.

Ved full tid var stillingen 2-2. Det ble heller ingen scoring i spilleforlengelsen. Dermed gikk kampen til straffeslag.

Der stoppet Cech to av forsøkene. Han ble også kåret til kampens spiller.

– Jeg ønsket å vinne. Det var det viktigste, og jeg er glad vi gjorde det. Jeg var overrasket over at jeg ikke var mer nervøs. Jeg visste ikke hva jeg skulle forvente, så det var fint å se hvor fort kroppen min gikk over i kampdag-modus, sier Cech.

Han var strålende fornøyd med debuten.

– Det har vært en barndomsdrøm å spille en ishockeykamp. Nå har jeg gjort det, og det kan ingen ta fra meg, sier han.