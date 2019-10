– Hvis jeg ikke kan ha venner som er mine pasienter, kan jeg ikke ha venner herfra

Rådet for legeetikk mener leger ikke burde være Facebook-venner med pasientene sine. Leder Svein Aarseth sier til TV 2 at det i stor grad dreier seg om å unngå å gi ut informasjon som er taushetsbelagt.

– Det er ganske fort gjort å gå i den fellen hvis man har mye sosiale relasjoner på nett med pasienter, sier han.

Aarseth understreker at bare det å bekrefte at man har et lege- pasient-forhold, er et brudd på taushetsplikten.

De nye retningslinjene får flere til å reagere. En av dem er Bjarte Sørensen, som er fastlege i Hjelmeland. 2. oktober skrev han et innlegg i Dagens Medisin om temaet:

«Dersom jeg skulle sagt høflig nei til venneforespørsler på Facebook fordi de er nåværende eller tidligere pasienter, kan jeg ikke ha venner herfra».

– Det er 2700 innbyggere i denne kommunen og jeg er fastlege for cirka 1500 av dem, så litt mer enn halvparten. Hvis jeg ikke kan ha venner som er mine pasienter, kan jeg ikke ha venner fra Hjelmeland i det hele tatt, sier han til TV 2.

Han påpeker alle andre roller man har i tillegg til å være fastlege.

– Jeg bor her, jeg jobber her og jeg har unger her. Jeg har mange roller utenom å være lege, jeg er far jeg er ektefelle til en lærer, jeg er sønn, jeg er kompis og nabo. Da er selvsagt Facebook en av mange sosiale arenaer hvor vi møtes, sier han og legger til:

– Vi møtes over alt, og jeg er fortsatt legen til over halvparten av de jeg ser i alle sosiale sammenhenger. Så jeg vet ikke nødvendigvis om det er så viktig å ha egne regler for Facebook som skal være forskjellige fra resten av samfunnet.

Flere arenaer

Sørensen synes ikke det er mer utfordrende å beskytte lege-pasient-forholdet på Facebook i forhold til i andre sosiale arenaer.

– Jeg deler ikke noe på Facebook som jeg ikke synes kunne ha stått i lokalavisen uansett, og det tror jeg ikke at jeg hadde gjort uansett om jeg var lege eller noe annet, sier han.

Det mener Svein Aarseth er en god regel.

– Jeg synes det at det som står på Facebook like gjerne kunne stått i lokalavisa er en god påminnelse om hvordan man bør tenke om sosiale medier. Man må tåle at det som står der også kan siteres i avisen, sier han.

Han understreker at hovedintensjonen med de nye retningslinjene er at man bør takke nei til å være venner på Facebook der det kun er en lege-pasient-relasjon som ligger til grunn.