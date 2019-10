NFF-lege hardt ut mot Ryan Giggs i hodeskade-saken

Han ser reprisen av skadesituasjonen flere ganger mens TV 2 snakker med ham og er klar i sin vurdering.

– For meg ser det ut som om han blir slått bevisstløs i duellen. Han blir truffet av kneet eller låret til motspiller. Dette er ikke noe han finner på. Han blir slått bevisstløs, heldigvis bare i noen sekunder, og så kommer han seg langsomt på beina, sier Andersen som mener uttalelsene til Giggs ikke stemmer med virkeligheten.

– Med dagens teknologi og i denne spesifikke hendelsen er det ikke vanskelig å se at spilleren blir slått bevisstløs og ikke later som. Vi vet at spilleren ikke er i stand til å tenke klart i slike situasjoner og bør byttes ut umiddelbart. Dette er, og skal være en avgjørelse tatt av lege. Ikke av en manager eller trener uten medisinsk kompetanse.

– Skandaløst

TV 2s fotballekspert Mina Finstad Berg er en av dem som stiller seg skeptisk til at James fikk fortsette kampen. Hun er også kritisk til skuespill-uttalelsene fra Giggs.

– Noe av det som skaper ganske sterke reaksjoner nå er at Ryan Giggs i ettertid har gått ut og sagt at dette var litt skuespill fra unge James. I så fall mener jeg det er ganske skandaløst, fordi vi vet som sagt at det er et problem med å ta hodeskader seriøst nok i fotballen, og hvis man begynner å «fake» den type skader, så er det ganske alvorlig.