Det er svært spennende tider i det norske bilmarkedet. Etter at utvalget av bilmerker har vært temmelig konstant i mange år. skjer det nå plutselig mange ting på én gang.

Flere nye bilmerker er nemlig på vei inn. Kinesiske Chery og MG er to av dem, men det stopper ikke der.

Nå skriver bransje-nettstedet Bilnytt.no at Gill Gruppen som i dag importerer bilmerkene Subaru og SsangYong, skal ta inn to helt nye bilmerker til Norge. Og de er ikke langt unna.

Gill Gruppen har gjort avtale med kinesiske Chongqing Sokon Motor. Det gir dem tilgang på to bilmerker: SERES og DFSK.

Begge merkene har bakgrunn i en av de etablerte kinesiske bilprodusentene, DongFeng.

20 nye modeller

– Vi har hatt mange muligheter, og har tatt oss god tid for å velge riktig. Da vi endelig kom til fabrikken i Chongqing fant vi akkurat det vi har vært på jakt etter, sier daglig leder Jan Kåre Holmedal i Gill Gruppens selskap, Autoindustri, til BilNytt.no.

Bilene skal ifølge den nye importøren komme i en bred produktportefølje som skal "kunne tilfredsstille enhver familieøkonomi og livssituasjon". Frem til 2025 er det planlagt introduksjon av ikke mindre enn 20 ulike modeller til det norske markedet.

Slik ser det ut inne i SERES SF5.

525 kilometer rekkevidde

Gill Gruppen har, som resten av den norske bilbransjen, merket en nedgang i salget av diesel- og bensinbiler. De forteller at de derfor for en tid tilbake startet et omfattende arbeid med å finne frem til gode agenturer av elektriske biler.

– Vi har testet en rekke elektriske bilmodeller fra ulike fabrikker og har ved flere anledninger vært tett på å signere importavtaler. Mulighetene har vært mange, men vi har tatt oss god tid for å velge riktig. Dette er foreløpige ukjente bilmerker som i løpet av de neste årene vil ta store markedsandeler i hele Europa. Nå gleder vi oss stort til å få de første DFSK og SERES modellene på norske veier i 2020, sier Holmedal.

Først ut er modellene DFSK E3 og SERES SF5 som kommer med en rekkevidde på opptil 400 og 525 kilometer. Dette er målt etter den utgående og "snille" NEDC-standarden.

E3 og SF5 vil være i produksjon i løpet av oktober. De første bilene vil trolig kunne leveres i Norge fra sensommeren 2020.

Slik forklarer Gill Gruppen posisjoneringen av de to nye merkene:

Grovt sett vil modeller fra DFSK posisjonere seg innenfor de kategoriene som selger mest i det norske markedet og ligge i prissjiktet 250.000 – 400.000 kroner. SERES vil konkurrere helt opp i det øverste prissegmentet på design, ytelse og rekkevidde.

– Med DFSK og SERES vil vi kunne tilby elektriske bilmodeller av høy kvalitet og med ny teknologi innenfor alle relevante priskategorier. Hele veien fra kompakte bybiler og familiebiler til SUV og varebiler, også med 4WD. I løpet av de neste fem årene vil vi lansere opp mot 20 ulike modeller til det norske markedet, forteller Holmedal.

DFSK posisjonerer seg som det mest folkelige av de to nye elbil-merkene som nå kommer til Norge. Dette er modellen E3.

Kan lade opp andre biler

Samtlige SERES-modeller som kommer til Norge vil også kunne leveres med en såkalt Electric Vehicle Range Extender (EVR).

– Denne muligheten vil komme som et tilvalg for SERES SF5, men også for den noe mindre SF3 og den største modellen SF7 som begge komme på norske veier litt etter lanseringen av SF5. Teknologien tillater også at man lader opp andre elektriske biler direkte fra batteriet. Det kan kanskje være nyttig om man møter på uheldige bilister når man er i områder med dårlige lademuligheter, avslutter Holmedal.

Atle Falch Tuverud er sjefredaktør i BilNytt.no. Han følger norsk bilbransje tett, og er ikke overrasket over det som nå utspiller seg her:

Kan skje mye på ett år

– Etter svært mange års snakk om Kina-biler og sonderinger, skjer det plutselig mye på en gang. Det er en grense for hvor mange nye bilmerker som kan lanseres og markedsføres for bilkjøpere i Norge, og da er det nok viktig å være tidlig ute for å ta posisjon.

Atle Falch Tuverud er sjefredaktør i BilNytt.

– Mens Autodindustri først kan tilby sine Kinabiler til kundene om ett år, tilbyr importøren RSA nå to Kina-bilmerker ut mot kundene nå i oktober: Chery og Maxus. Maxus var først kjent som en elvarebil, men de lanserer snart den elektriske flerbruksbilen EG50. Det kan skje mye på ett år i Norge. Det er 14 dager siden MG skulle vært lansert i Norge, og flere testbiler observeres i Norge fortløpende, forteller Falch Tuverud.

Startet for 11 år siden

– Er det tilfeldig at dette skjer like før det kommer nye regler om utslipp for alle biler som selges i EU, og i Norge?

– Nei, det er det helt klart ikke. Det som gjør kinesiske biler til Norge ekstra aktuelt nå, er elbiler. Kinesiske produsenter har god tilgang til batterier, og produserer allerede elbiler med lang rekkevidde. Neste år innføres det høye bøter på CO2-utslipp i Europa. Da må hver enkelt bilprodusent sørge for å holde seg innenfor grensen, hvis ikke får de svi økonomisk. Kinesiske produsenter kan selge kvoter på samme måte som Tesla har gjort. Dette gjør det aktuelt for kineserne å lansere elbiler i Europa, og da er Norge et egnet sted å begynne, sier Falch Tuverud.

Han legger til:

– Autoindustri varslet til Bilnytt.no at de skulle starte med Kina-biler – og BYD – for 11 år siden uten at noe skjedde. Siden den gang har det vært flere potensielle bilimportører fra Norge som har vært på kinesiske bilutstillinger i årevis. Nå får noen betalt for et langvarig arbeid.

