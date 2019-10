Kjøpte hus av kommunen, men dette er veien familien må bruke

– Det ble ikke opplyst om dette hverken da vi kjøpte eller ved overtakelsen, sier Ken.

Skuffet over kommunen

Ken og Anita er skuffet over mangelen på hjelp fra kommunen.

– Jeg vet ikke hvor mange ganger vi har kjørt frem og tilbake til kommunehuset og bedt om å få et svar eller få treffe noen som har informasjon om dette, forteller hun.

SVARER PÅ KRITIKKEN: Juridisk rådgiver Stein Nygaard i Karmøy kommune stilte opp til intervju for å svare på kritikken. Foto: Ørnulf Riisnæs

Kommunens ansvar

Advokat Ola Fæhn hos Forbrukeradvokaten.no er klar på hvem som sitter med ansvaret i denne saken.

– Når du selger en eiendom med veirett og med offentlig vann og avløp, og det ikke stemmer i praksis, så må du informere om det. Her har kommunen et klart ansvar, sier Fæhn.

Kommunen innrømmer at opplysninger om vann og avløp ikke var presise nok.

Saken om veirett har faktisk vært i retten. I en midlertidig rettsavgjørelse ble veiretten ikke tilstrekkelig sannsynliggjort.

– Da sitter kommunen igjen med ansvaret. Kommunen må ordne opp i dette, slår Fæhn fast.

Karmøy kommune mener likevel at eiendommen har veirett.

– En kjempestor belastning

Ken og Anita Hansen har bare ett ønske.

– Å kunne komme og gå til huset vårt uten hindring akkurat når vi vil. Så enkelt er det, sier Anita.

– Til tider har det vært knalltøft. Det har kostet både tårer og nattesøvn, og det har vært en kjempestor belastning, forteller hun.

– Vi snakker ikke om uker eller måneder, men faktisk om flere år. Kommunen er veldig godt kjent med saken, sier Ken.

Møter kommunen

Karmøy kommune stiller til intervju med TV 2 hjelper deg. Det er juridisk rådgiver Stein Nygaard som svarer på hvordan kommunen kunne selge Anita og Ken Hansen et hus med en vei de ikke kan bruke. Ken er bortreist på jobb så datteren Tonje er med i stedet.

– Her er det en rettighetshaver (eier av nabotomta, red anm.) som mener at det ikke eksisterer noen gyldig avtale om en vei og da har ikke kommunen myndighet til å gi veirett, sier Nygaard.

– Men da kan ikke dere selge et hus med en vei heller, men det har jo dere gjort i dette tilfellet, påpeker datteren Tonje.

– Dette huset er det første huset som ble bygd i Skudenes. Det har hatt en etablert adkomst siden den gang. Vi mener at dette er adkomsten til huset, sier Nygaard.

SKEPTISK: Anita Hansen og datteren Tonje Hansen har liten tro på en snarlig løsning fra kommunen. Foto: Ørnulf Riisnæs

– Ikke forpliktet til å rette en mangel

– Men er det ikke Karmøy kommune sitt ansvar å vite hva som gjelder når de selger en eiendom?

– Ja. Men eiendommen er solgt gjennom et eiendomsmeglerforetak.

– Men det er Karmøy kommune som selger?

– Det er Karmøy kommune som står som selger, men kommunen solgte eiendommen og trodde at de opplysningene som fremkom av salgsprospektet var riktige. Vi mener fortsatt at det er en veirett som eksisterer, og at den eventuelt må bringes inn til retten, sier Nygaard, og legger til:

– Rettslig sett er ikke en selger forpliktet til å rette en mangel. Det vi er forpliktet til, er eventuelt å betale et prisavslag eller erstatning, sier Nygaard.

– Du står og representerer kommunen. Synes du det er greit at kommunen har solgt et hus uten adkomst?

– Nei. Det representerer en mangel ved eiendommen. Det er det ikke tvil om, sier Nygaard.

Jobber med avtale om veirett

– Jeg håper at dere er flaue over skikkelig dårlig arbeid, og skikkelig dårlig behandling av folk som faktisk bare vil ha det de har betalt masse penger for, sier datteren Tonje.

– Ja, man er flau over at det er solgt en eiendom der det er gitt uriktig informasjon. Det er det ikke tvil om, det, svarer Nygaard.

– Vi tror vi kan få til en avtale om veirett, sier Nygaard.

– Og når kan den komme på plass?

– Ja, der ser vi for oss 14 dager, svarer han.

Anita Hansen har ikke helt troen på en snarlig løsning.

– Jeg vet ikke. Jeg har egentlig mistet troen på dere for lenge siden, sier hun.

Ken og Anita Hansen har nå kjempet i over fire år. Det er tre uker siden dette intervjuet og fortsatt har ikke kommunen klart å løse saken.