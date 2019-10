Unge trenger energidrikk for å klare skolearbeidet

Søvnproblemer, angst, uro og hjerteklapp er blant symptomene man kan oppleve ved avhengighet av energidrikk.

– Det er kanskje overraskende for mange at så mange opplever at når de ikke får drukket energidrikk, får de angst og uro og et ubehag i kroppen. Det synes vi det er grunn til å advare mot, sier direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet til TV 2.

Ifølge Forbrukerrådets nye undersøkelse er 13.000 unge nordmenn avhengige av energidrikk.

– Vi ser at det er veldig mange unge mennesker mellom 10 og 18 år som drikker energidrikk jevnlig selv om produsentene faktisk har skrevet på boksen at det ikke bør inntas av barn, sier hun.

Trenger stimuli

I aldersgruppen 10 til 15 år sier 38 prosent at de drikker energidrikk fordi vennene deres gjør det.

– De yngste sier at de drikker fordi andre drikker, mens de eldste sier at de drikker fordi de trenger energien, sier Blyverket.

Blant de mellom 16 og 18 år har 53 prosent svart at de har drukket energidrikk for å holde seg våken i forbindelse med skolearbeid.

– Jeg synes det er interessant at så mange som rundt halvarten bruker dette for å klare skolearbeidet. Det vil si at man vender seg til kunstig stimuli for å klare å gjennomføre helt vanlige dagligdagse oppgaver, sier Blyverket til TV 2.

Aldersgrense

I dag er det ingen aldersgrense på energidrikk i Norge. Noen butikker har en frivillig aldersgrense, men ifølge Forbrukerrådets undersøkelser er det et lite antall som faktisk har blitt stoppet i butikkene ved kjøp.

Det vil Forbrukerrådet gjøre noe med. De vil ha 18-årsgrense på energidrikk.

Ifølge direktøren er et flertall av nordmenn enige i at det bør være en aldersgrense.

– Når vi har spurt folk hva de tenker rundt dette, er 75 prosent av den norske befolkningen enige med oss og mener at det bør være en aldersgrense, og så mange som 50 prosent mener at den bør være på 18 år, sier Blyverket.

– Hvorfor er energidrikk farligere for denne aldersgruppen enn det er for voksne?

– Fordi barn lettere kan bli avhengige. I tillegg er dette mennesker som er under vekst og utvikling. Man er ikke ferdig utvokst når man er under 18 år. Man veier mindre, så et mindre koffeininnhold vil få større effekter rent kroppslig og fysiologisk, sier hun.