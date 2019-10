Marilyn Hartman (67), som tidligere har fått tittelen serie-blindpassasjer i media, fikk i mars en 18 måneder lang betinget dom.

Årsaken var at hun hadde sneket seg forbi sikkerhetskontrollen på flyplassen i Chicago og inn på et fly til London uten billett.

Hartman sa seg skyldig i retten den gang.

– Jeg ønsker å unnskylde meg til flyplassen for at jeg skapte problemer for dem, sa hun i rettssalen.

Får gå fri

I mars ble det bestemt at Hartman ikke får lov til å nærme seg flyplassen Chicago O'Hare eller Midway Airport uten billett, men det har hun ikke klart å følge.

Fredag kveld ble 67-åringen tatt idet hun prøvde å snike seg gjennom sikkerhetskontrollen på Chicago O'Hare uten billett eller identifikasjon, skriver Sky News.

Søndag ble Hartman stilt for retten. Der ble det bestemt at hun får gå fri så snart dommeren som følger opp Hartmans forrige sak, bekrefter at det er akseptert.

– Jeg håper du får den behandlingen du trenger, sa dommer Arthur Willis i retten søndag, skriver ABC7 Chicago.

Ikke første gang

Hartman har en lang «karriere» med å snike seg inn på flyplasser.

Gjennom det siste tiåret har hun blitt tatt flere ganger for å snike seg på flyreiser, og i 2015 undersøkte den føderale transportsikkerhetsetaten i USA hvordan hun greide å fly fra Minnesota til Florida gratis.

Året før ble hun arrestert på vei fra San Jose til Los Angeles. Hun har også reist til San Francisco og Hawaii.

Da hun ble arrestert etter London-turen i januar i fjor, ble hun først erklært ikke strafferettslig tilregnelig, og har siden fått hjelp gjennom et mental helse-tilbud kalt «A Safe Haven» i Chicago.