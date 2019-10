Regjeringen har trukket tilbake en lov om å fjerne drivstoffsubsidier, som var en del av en gjeldsavtale med Det internasjonale pengefondet IMF.

Dieselprisene økte med opptil 120 prosent og bensinprisene var opp 30 prosent på ett døgn etter den svært upopulære avgjørelsen for snart to uker siden.

Nå sier Moreno at det likevel vil være subsidier på drivstoff, og urbefolkningslederne oppfordrer sine tilhenger til å avslutte protestene som har pågått i nær to uker.

Avtalen ble gjort i stand søndag kveld etter at Moreno hadde direkte samtaler med urbefolkningslederne.

De sier i en uttalelse at de skal jobbe sammen for å utvikle en ny pakke med tiltak for å kutte offentlige utgifter, øke inntektene og redusere Ecuadors uholdbare budsjettunderskudd og offentlige gjeld.

Sju personer er blitt drept og nær 2.100 er blitt såret i opptøyene siden de startet, ifølge myndighetene. Lørdag angrep demonstrantene lokalene til en TV-stasjon og en avis. De satte også fyr på en offentlig bygning.

Urbefolkningsorganisasjon CONAIE har tidligere avvist å gå i dialog med Moreno, men snudde søndag.

Urbefolkningen i Ecuador utgjør en firedel av befolkningen på 17,3 millioner mennesker. Tusenvis som til daglig bor i Andesfjellene og i Amazonas har reist til hovedstaden for å delta i protestene.