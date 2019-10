– Disse bildene er tatt syv med syv måneders mellomrom. Så kjapt blir man påvirket, skriver Jennifer Salten-Tracy fra Missouri i USA på Facebook.

I innlegget, som er delt over 65.000 ganger, forteller Salten-Tracy at hun lenge har holdt hemmeligheten om sønnens rusmisbruk tett til brystet.

– Jeg har funnet ut at så mange andre folk og familier sliter med den samme sorgen, men at de ikke snakker om det. Dette er et viktig problem i dagens samfunn, og det er viktig at vi sammen prøver å fikse det, skriver om hvorfor hun nå vil fortelle historien om sønnen Cody Bishop (27).

Ikke fått kontakt

Sønnen er nå hjemløs i Las Vegas, og moren har ikke hørt fra han på flere uker.

– Det ukjente er det som gjør at man ikke får sove om natten.

Hun forteller også hvor grusomt å se den store forandringen i sønnens utseende.

– Dette er ansiktet til heroin og metamfetamin, skriver hun.

Takker for støtten

I en oppdatering takker hun for den enorme støtten hun har fått fra mennesker over hele verden etter at hun publiserte innlegget.

– Dette viser hvor alvorlig epidemien er. Det er ikke nok ressurser til å håndtere den. Vi trenger å prate mer om problemene, hjelpe hverandre og elske hverandre istedenfor å anta det verste om hverandre, skriver hun videre.