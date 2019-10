De kurdiske myndighetene i Nord-Syria har inngått en avtale med Assad-regimet i Damaskus om utplassering av syriske styrker langs grensen mot Tyrkia.

Like før 21-tiden melder nyhetsbyrået AFP om avtalen.

Russland skal ha deltatt i samtalene mellom Syria og den kurdisk SFD-militsen, skriver Reuters.

– For å forhindre og stå imot denne aggresjonen (fra Tyrkia red.anm.), har det blitt inngått en avtale med den syriske regjeringen, slik at den syriske hæren kan utplassere soldater langs den syrisk-tyrkiske grensen for å støtte SDF-styrken, heter det i en uttalelse fra den kurdiske administrasjonen søndag kveld.

SDF er den kurdiske styrken som domineres av YPG-militsen.

Tidligere søndag meldte det statlige syriske nyhetsbyrået Sana at den syriske regjeringen forbereder en militæroffensiv mot byen Kobani, som kontrolleres av den kurdiske SDF-styrken, og mot Manbij. Sistnevnte by kontrolleres i dag av styrker som står nær SDF.

Offensiven innledes om to døgn, melder det libanesiske medieselskapet al-Mayadin ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Den varslede syriske offensiven vil komme en knapp uke etter at Tyrkia innledet en militæroperasjon mot den kurdiske YPG-militsen i Nord-Syria.