En kvinne (77) omkom etter hun falt 40 meter fra et redningshelikopter i Japan, melder Sky News.

Brannvesenet i Tokyo har uttalt at kvinnen ikke var spent godt nok fast da redningshelikopteret tok av i byen Iwaki i Fukushima søndag.

Hun ble erklært død på sykehuset, melder det statlige japanske nyhetsbyrået NHK.

Myndighetene i Japan har beklaget ulykken på en pressekonferanse ved å bukke dypt og lenge, slik den japanske skikken er.

Helikoptre, båter og flere tusen bakkestyrker blir brukt i arbeidet med å redde folk ut fra oversvømte hus og bygninger etter at den kraftige tyfonen traff Japan lørdag kveld.

Enorme konsekvenser

Siden tyfonen traff har dødstallene fortsatt å stige.

Søndag kveld rapporteres det at minst 33 personer mistet livet i stormen, mens oppimot 200 ble skadd. 19 personer er fortsatt meldt savnet.

Det estimeres også at nesten 1300 hus er oversvømt og at over 500 har større materielle skader, skriver Sky News.

Stormen har ført til at 376.000 boliger er uten strøm og at 14.000 husstander fremdeles mangler vann.

7,3 millioner evakuerte

Tyfonen Hagibis var varslet til å være den kraftigste stormen som ville ramme Japan på 60 år.

Da den kom inn over land i morgentimene lørdag, var det med voldsom vind og kraftig regn noe som skapte omfattende ødeleggelser, utløste jordskred og stormflo.

Myndighetene hadde på forhånd oppfordret 7,3 millioner mennesker til å evakuere fra de mest utsatte områdene.