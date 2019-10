Det søramerikanske landet har vært preget av omfattende og voldelige protester de siste dagene. Hovedstaden Quito ser ut som en krigssone.

Demonstrasjonene startet i forrige uke da myndighetene fjernet subsidier på drivstoff, noe som førte til kraftige prisøkninger. Uroen spredte seg fra transportsektoren til studentmiljøene og så til flere urbefolkningsgrupper.

– I går besøkte vi en kolibri-park og fikk en litt for spennende hjemtur. Vi kjørte gjennom brennende sperringer etter å ha ventet i flere timer på en restaurant for å komme trygt tilbake på hotellet, sier Arnhild Hammonds fra Stavanger til TV 2.

Kom demonstranter inn i bussen

Hun forteller at de ble stoppet 12 ganger og at de noen ganger måtte snu ved sperringene.

– På en av sperringene fikk vi demonstranter inn på bussen. Heldigvis var det fornuftige folk i gruppen som sperret, slik at bussjåføren fikk rygge tilbake. Vi hadde med oss en lokal guide og sjåfør som gjorde en fantastisk jobb.

I ECUADOR: Arnhild Hammonds er på tur med 24 andre i Ecuador. Foto: Privat

Hammonds og 24 andre personer er på tur med Stavanger Aftenblad arrangert av Unik Travel. Hun forteller at de i hovedsak er pensjonister, men også noen under 65 år.

– De fleste opplevde turen ubehagelig og vi måtte kjøre mange omveier for å finne frem. Personene som entret bussen gjorde det klart at det ikke var oss de ønsket å skade. De var redde for å skade «sin sak» ved å bruke turister, forteller hun.

Hammonds forteller videre at de har blitt flyttet til et annet hotell, og at det nå er rolig rundt hotellet de nå bor på.

DRAMATISK: Inne på bussen forsøkte de å dokumentere det som skjedde, men forteller at de samtidig var redd for å filme og ta bilder. FOTO: Privat

– Alt er stengt i byen, og vi er blitt anbefalt å ikke bevege oss ut forbi hotellet.

Hva som skjer videre for de norske turistene er usikkert.

– Vi er 4 som har vært her siden 08.oktober. Resten av gruppen kom 10.oktober. Vi har vært begrenset til visse områder i Quito hele perioden. Siden det er unntakstilstand i hele landet og flyplassen er stengt vet vi ikke hvor veien fører videre, sier Hammonds.

SPERRET: Demonstranter har sperret av veier inn til byen. Foto: Privat

Unntakstilstand

President Lenin Moreno innførte lørdag et 24-timers portforbud og unntakstilstand i hovedstaden Quito klokken15 lokal tid, klokken 12 norsk tid. Fra samme tid tok militæret over kontrollen over deler av byen.

Sinte demonstranter i Ecuadors hovedstad Quito gikk lørdag til angrep på en TV-stasjon etter at presidenten hadde innført portforbudet i byen. Noen kvartaler unna, utenfor inngangen til nasjonalforsamlingen, kastet demonstranter steiner mot politiet, som svarte med tåregass.

Det gikk voldsom for seg da demonstranter støtte sammen med opprørspoliti i Ecuadors hovedstad Quito lørdag. Demonstrantene har i over en uke protestert mot at drivstoffsubsidier fjernes. Foto: AP / NTB scanpix

Fjerningen av de statlige subsidiene på drivstoff kom etter at landet fikk en ny avtale med Det internasjonale pengefondet IMF om lån av 38 milliarder kroner. Som et resultat er dieselprisen doblet og bensinprisen har økt med omtrent en tredel. Dette rammer spesielt fattige folk på landsbygda som er avhengige av å transportere sine varer til markeder i byer og tettsteder.