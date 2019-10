Se Romania - Norge på TV 2 og Sumo tirsdag fra kl. 20.00

Smilet er bredt på ansiktet til Stefan Johansen (28) når TV 2 møter landslagskapteinen før avreise til Romania.

– En stor målsetning

Oppgaven er fremdeles stor og veien lang, men det ene poenget mot Spania gir håp om at det er realistisk å ta seg til EM og at Johansen kan lede Norges til sitt første sluttspill siden 2000.

– Det ville betydd alt. Det har vært en stor målsetning fra jeg fikk det ansvaret fra Lars. Så det har jeg snakket ofte om med familien. Om man hadde klart det, så er det kanskje det som hadde hengt høyest i min karriere, sier Johansen.

Fulham-spilleren ble tildelt kapteinsbindet av Lars Lagerbäck i mars 2017 da Per Ciljan Skjelbred bestemte seg for å gi seg. Siden den gang har Johansen og «Nye Norge» gitt befolkningen tro på at det er mulig å returnere til den største scene igjen.

– Det er ikke bare meg det hadde betydd mye for. Det er spillerne og ikke minst det norske folk, som fortjener et mesterskap. De har ventet lenge nok, sier Johansen.

Og entusiasmen rundt landslaget virker å være tilbake. Kampen mot Spania er den beste man har sett på lang, lang tid fra Norge. Johansen rapporterer om godt humør innad i troppen og stor interesse fra omgivelsene. Det gir energi.

– Du merker at vi gjorde noe stort. Personlig har jeg fått mange tilbakemeldinger fra venner, bekjente og ikke minst familie. Det hjelper på humøret, sier Johansen.

Har tro på kvalik-flyt

Ullevaal kokte da Joshua King beholdt roen og sørget for ett poeng mot de spanske stjernene lørdag kveld. Det kan bli viktig i fortsettelsen, selv om Norge fremdeles er avhengig av at andre resultat går riktig vei. Tre poeng borte mot Romania er første steg på veien, uten at det blir en enkel oppgave.

Landslagskaptein Johansen vil ikke bruke floskelen «å nullstille» etter oppturen mot Spania. Han mener det er viktig å dra med seg godfølelsen videre.

– Vi har hatt en god del gode kamper på rad. For å ta Sverige og Spania som eksempel: Selv om vi ikke har fått en seier, så føler vi at vi har tatt store steg i spillet vårt. Det er en selvtillit vi tar med oss, sier Johansen, som håper å legge press på Sverige, som møter Spania på tirsdag.

– Om vi klarer å slå Romania nå, så vet Sverige at det er press på dem før Romania-kampen (i november). Det er ikke den artigste plassen når de skal dra ned dit, og vite at vi er hakk i hæl på dem, på et fullsatt stadion hvor også Romania må ha poeng for å ha sjanse til å gå videre. Vi skal sørge for at vi kan være med hele veien inn og sette press på Sverige.