I vår sto Victor Nilsson Lindelöf over EM-kvalifiseringskampene mot Romania og Norge.

Det ble spekulert i at det skyldtes at Lindelöf ikke ville spille på grunn av at kompisen John Guidetti hadde blitt vraket.

Sannheten var en helt annen. Hans kone Maja Nilsson Lindelöf hadde et problematisk svangerskap, og fødselen måtte settes i gang tidlig.

– For meg og Maja var det en veldig stressende tid. Vi skulle ha vårt første barn og alt sto ikke helt bra til i magen, så det er klart det var veldig vanskelig for oss, sier han til Expressen.

Han og kona ble fikk en sønn i slutten av mars, men skriveriene irriterte Lindelöf. Såpass frustrert var han, at han nektet å gjøre intervjuer med TV 4 under forrige landslagssamling. I begynnelsen trodde han det hele var en dårlig spøk.

– Først lo jeg bare, for jeg trodde det var en spøk. Så bare fortsatte det og fortsatte og ble en stor greie. Det fortsatte selv etter at Janne (Andersson) gikk ut og sa det var personlige årsaker. Det ble en stor greie, og noe jeg ikke kunne forstå hvordan det kunne bli, sier Manchester United-spilleren.

Det ekstra stresset og presset kom svært ubeleilig. Lindelöf innrømmer at han ble forbannet.

– Selvsagt, det tror jeg hvem som helst hadde blitt. Bare fordi jeg spiller fotball og representerer Sverige og en storklubb, så er det okay å skrive masse ting?

– Jeg kommer alltid til å forstå at det skrives ting, det er jobben min, det kan jeg ta, men når det går ut over privatlivet og min kone, så er det noe jeg ikke kommer til å akseptere, slår han fast.

I intervjuet skyter også av Ole Gunnar Solskjær når han får spørsmål om hvordan det er å ha nordmannen som trener.

– Han er veldig bra. En trener som det er lett å prate og diskutere med, og som har en god balanse på når han skal være tøff og når han ikke skal være det. Han har spilt i klubben selv, og vet hva som kreves for å lykkes der og har har kontroll på veldig mye, sier svensken.

På spørsmål om hvordan Solskjær har taklet motgangen og om han får for mye pes, svarer Lindelöf at han ikke er bekymret for nordmannen.

– Man er vant til det. Når du er i United blir alt mye større. Det er flere som ser på, og flere som skriver om klubben enn noen annen klubb. For han er det nok ikke noe nytt, han har selv spilt der. Da gikk det i og for seg litt bedre for klubben, men han vet akkurat hva som kreves for å være spiller og hvor mye press det er på oss. Det er nok ikke noen fare med ham.