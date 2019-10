Trond Døskeland (43) og sønnen Magnus (7) var og så på en fotballkamp på Nesttun idrettsanlegg i Fana søndag ettermiddag, da noe plutselig stjal oppmerksomheten.

– Vi sto og trente litt ved siden av mens vi så på kampen, men så så vi plutselig noe rart på banen ved siden av, forteller Trond.

Far og sønn ble så nysgjerrige at de bestemte seg for å ta en nærmere titt.

– Vi måtte nesten blunke et par ganger da vi kom bort. Det var altså en hjort, som er uvanlig å se i dette området, som i tillegg spilte fotball, sier Trond.

– Helt i ekstase

Magnus røsket opp mobilen og begynte å filme.

– Han var helt i ekstase. Samtidig er dette et stort dyr. Vi måtte derfor avveie mellom å gå for nært og samtidig sørge for å sikre hendelsen på film, forteller faren.

Til og med laget på nabobanen slet med å holde fokus.

– Keeperen på banen ved siden av hadde også blitt oppmerksom på hjorten, så han klarte nesten ikke følge med på kampen, sier Trond.

UVANLIG: Trond Døskeland (43) og sønnen Magnus (7) fikk se en spiller utenom det vanlige da de var på fotballkamp på Nesttun idrettsanlegg i Fana i Bergen. Foto: Privat

Sendte video til lærer

«Hjortnaldo» holdt det gående i nesten femten minutter, mens far og sønn så på.

– Da klokken nærmet seg 18 og det begynte å blir mørkt, måtte vi legge turen hjemover, sier Trond.

Familien er derfor usikre på hva som skjedde videre, men sier at de håper hjorten kommer seg tilbake til skogen i god behold.

For Magnus venter det en litt spesiell dag på skolen i morgen.

– Han gleder seg veldig til å fortelle om hva han har sett til klassen. Han ba meg til og med om å sende videoen til læreren, slik at han kunne være sikker på at de andre elvene ville tro han, sier Trond.