Tyrkia innledet offensiven mot kurdiskkontrollerte områder i Syria sist onsdag.

Merkel ber Erdogan om å stanse operasjonen umiddelbart og varsler at den kan ytterligere destabilisere regionen og bidra til at ekstremistgruppen IS gjenoppstår, ifølge en uttalelse fra Merkels kontor.

