«Jeg er feit, gammel og rik, så du trenger ikke bekymre deg»

Men hva var det egentlig Slutskij gjorde? Russeren mener det desidert viktigste var å fjerne presset han følte tynget Ødegaard.

– Mange forventet eksepsjonelle ting fra Martin. At han skulle drible seg forbi ti mann og score når han mottok ballen. Han følte han måtte gjøre noe spesielt i hver kamp. Jeg fortalte ham: «For meg er du helt normal, på lik linje med alle her. Jeg har ingen ekstra krav til deg.»

– Jeg ga ham friheten til å være som et barn igjen. En gutt på 19 år trenger ikke ekstra ansvar. Neste steg var å si til ham: «OK, hver feil du gjør, er mitt ansvar. Ikke bekymre deg for å gjøre feil.» Martin kan være for pliktoppfyllende. Hver feil kunne oppleves som skjebnesvanger for ham. Jeg fortalte ham at jeg er ganske gammel, feit og rik, så for meg var det ikke noe problem å ta ansvaret for alle hans feil. Jeg tror det ga ham litt selvtillit, sier Slutskij.

– Men det virker som han takler presset helt fint nå?

– Ja, for nå er han klar. Hvis du ikke er klar for å takle et slikt press, men mottar det likevel, blir resultatet dårlig. Men hvis du er lederen av laget, spiller 90 minutter i hver kamp, leverer mye mål og målgivende, så spiller det ingen rolle. Da kan det være press. For nå er han klar, sier Vitesse Arnhem-treneren.

Da TV 2 var til stede på en av sluttspillkampene i fjor, der Ødegaard & co måtte slå Groningen hjemme for å gå videre, leverte nordmannen sin kanskje beste kamp for sesongen. Han rev Groningen-forsvaret i filler og irriterte dem såpass mye at han ble fotfulgt gjennom store deler av 2. omgangen.

Etter kampen serverte Slutskij en metafor om at Ødegaard ankom klubben som en liten pusekatt, og nå var blitt til en stor tiger.

Han humrer når han blir minnet på uttalelsen. Faktisk svarer russeren uavbrutt i tre minutter.

– Hva kan jeg si, han kan spille for ethvert lag i verden. Han har alle ferdigheter som trengs. Selv om han ikke har den høyeste toppfarten, er han langt fra treg. Utholdenheten er fantastisk, og kombinasjonen av å kunne løpe langt og være veldig rask på de første meterne, er fantastisk. Han har en utrolig forståelse av spillet.

– Noen tror at han ikke er god til å takle, men det er ikke sant. Der er han veldig god. Han forstår trenerens taktiske instruksjoner veldig godt. Enten treneren er en taktikknerd, og forteller ham i detalj hvor han skal bevege seg, eller det er en mer enkel og lidenskapelig trener som bare snakker om at de må kjempe, så forstår han hva han skal gjøre. Han ble en leder her, selv om han ikke snakket så mye. Det er den skandinaviske mentaliteten, sier Slutskij.

Han forteller at Ødegaard trente masse på egenhånd utenom de oppsatte tidene med lagkameratene, ikke minst i treningsrommet.

– Noen ganger måtte jeg stoppe ham, sier han.

I likhet med mange andre fikk han også med seg Instagram-bildet der nordmannen går av banen i bar overkropp etter tapet mot Athletic Bilbaro tidligere i sesongen.

– Jeg så det. For meg var det ingen overraskelse, med tanke på hvor mange timer han tilbrakte i treningsrommet. Han kan delta i Mr. Olympia-turneringen for bodybuilders, sier Slutskij og knegger godt.

Før den karismatiske russeren byr på enda en variant fra treningsfeltet.

– Etter en treningsøkt, vil jeg gå resten av dagen og analysere det som skjedde. Alle episoder kverner rundt i hodet mitt i repeat. Martin ga meg så mange fantastiske øyeblikk på feltet. Det var som fotballsex! For å være ærlig, tror jeg at Martin ga meg mer som trener enn jeg ga ham som spiller. Det var et privilegium å få jobbe med en slik spiller, som automatisk forstår alle dine ideer på banen, sier Slutskji.

– Savner du ham?

– Selvfølgelig gjør jeg det. Men slik er livet, det er en vanlig prosess. Før eller senere flytter barna dine ut av huset. Men om jeg savner ham som fotballtrener? Ja, for da ville livet vært enklere for meg, sier han.