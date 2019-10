– Bilen kjører midt i veien, skrev politiet i Sør-Øst på Twitter 18.45.

Politiet opplyste til TV 2 at de hadde fått inn flere meldinger om kjøringen.

Rett over klokken syv melder politiet at de er i kontakt mannen og at bilføreren er beruset.

– En motgående bil har også kjørt i autovernet for å unngå kollisjon med bilen, skriver politiet på Twitter.

Det skal ikke være noen personskader.