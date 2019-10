Tre menn som skulle med ferga ved Lødingen i Nordland endte i bråk på en bensinstasjon i 17-tiden søndag.

– Det har vært bråk og ordensforstyrrelser inne på bensinstasjonen. Tre voksne menn i alderen 38 til 70 viste truende oppførsel mot ansatte og kunder, sier operasjonsleder Mads Bernhoft i Nordland politidistrikt og fortsetter:

– På et tidspunkt ble det såpass hett at den eldste karen på 70 år begynner å slå en av kundene. Det er ikke hverdagskost at vi kommer over slik adferd i den aldersgruppa. sier operajsonslederen.

Anmeldt

Da politiet ankom stedet fikk de raskt kontroll på de tre bråkmakerne.

– Alle tre vil bli anmeldt for ordensforstyrrelse og den eldste vil i tillegg anmeldt for kroppskrenkelse etter å ha slått til en annen person, sier operasjonslederen.

Alle tre ble bortvist fra bensinstasjonen, og politiet ble værende med en patrulje til personene kom seg på ferga klokken 18.

– Ikke akseptabelt

Hva som var foranledningen til bråket vet politiet foreløpig ikke.

– Det vil etterforskningen vise og alle vil få anledning til å forklare seg. Det er likevel helt på rene at oppførselen de har hatt ikke er akseptabelt, sier operasjonslederen.

Ingen på bensinstasjonen ble skadd i hendelsen.