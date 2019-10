Brigid Kosgei fra Kenya ble tidenes raskeste kvinne på maraton da hun løp inn på tiden 2.14.04 i Chicago Marathon i USA søndag.

– Det føles bra. Jeg hadde ikke forventet dette. Jeg følte at jeg fløy, så jeg gikk for det, sier Kosgei, ifølge The Guardian.



Dermed slettet 25-åringen verdensrekorden fra 2003 da britiske Paula Radcliffe vant London Marathon med tiden 2.15.25.

– Hadde du fortalt meg i 2003 at min rekord skulle vare så lenge, hadde jeg ikke trodd det. Jeg har hele tiden visst at dette kom til å skje, og da jeg så hvor raskt Brigid løp i dag, visste jeg at rekorden kom til å ryke om hun holdt farten oppe, sier Radcliffe.

Kenyanerens tidligere maratonrekord var på 2.18.20, som ble satt i London tidligere i år.



Kosgei var helt overlegen blant kvinnene i søndagens Chicago maraton. Nærmeste utfordrer, etiopieren Ababel Yeshaneh, var nesten sju minutter bak henne i mål.

Det internasjonale friidrettsforbundet anerkjenner to verdensrekorder for kvinnelige maratonløpere, én i rene kvinneløp og én i løp med deltakere fra begge kjønn.

Mary Keitany, også hun kenyaner, har verdensrekorden for ren kvinnemaraton på 2.17.01.

Herreklassen ble vunnet av Lawrence Cherono fra Kenya. Han kom i mål på 2.05.45, som var sekundet foran toer Dejene Debela fra Etiopia.