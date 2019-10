I finalen slo hun tidligere Roland Garros-vinner Jelena Ostapenko 6-3, 1-6, 6-2.

Til sammenligning var Venus og Serena Williams 17 år gamle da de sikret seg sine første WTA-titler.

Utrolig nok tapte Gauff finalen i kvalifiseringsturneringen, og kom inn i turneringen som lucky loser.

I kvartfinalen slo hun for første gangen en topp 10-spiller, da Kiki Bertens (nummer åtte i verden) måtte gi tapt.

Rankingbyks

Gauff er i skrivende stund rangert som nummer 110 i verden, men ligger an til å gjøre et solid hopp på listen og komme seg inn blant de 75 beste i verden.

15-åringen vil da være den eneste under 18 år blant de 100 beste i verden.

Den ungen vinneren åpnet talen sin til publikum med å gratulere finalemotstander Ostapenko, før hun takket både høyere makter og sine nærmeste.

– Jeg vil takk Gud for alltid å støtte meg. Jeg ville ikke vært her uten ham, så takk. Takk til foreldrene og teamet mitt, Courtney og JC, besteforeldrene mine og brødrene mine hjemme. Jeg vet dere ser på nå, så takk for støtten, sier Gauff i et intervju vist på Eurosport.

– Vil huske det resten av mitt liv

2004-modellen er sikker på at hun neppe vil glemme det som kan ha vært den første av mange triumfer.

– Takk til alle for en fantastisk turnering, jeg vil definitivt huske dette øyeblikket resten av mitt liv, sier hun.

Etter kvartfinaleseieren mot Bertens tidligere i uka, var det alt annet enn tennis som sto i hodet på Gauff.

– Jeg tenker på alle leksene jeg må gjøre i kveld. Jeg vet ikke hva det blir enda. Jeg studerer de vanlige tingene - matte, engelsk, historie... Jeg vet ikke hva jeg må gjøre, men jeg må gjøre noe, sa 15-åringen til Reuters den gang.

Milliondryss

Og selv om det etter alt å dømme kommer til å bli lekser fremover også, så kommer hun ikke til å lide noen økonomisk nød.

Seieren i Østerrike gir 2,27 millioner kroner, og legger man til premiepengene hun står oppført med fra tidligere i sesongen har 15-åringen spilt inn hele 6,7 millioner kroner så langt i 2019.

Dessuten sitter neppe sponsorene rolig i båten når det gjelder å sikre seg underskriften til supertalentet.