NM-gullet i terrengløp sto til slutt mellom Henrik Ingebrigtsen og Didrik Tønseth.

Ingebrigtsen lå foran og holdt farten på de siste rundene, mens Tønseth lå avventende bak. Da gullkampen skulle avgjøres, hadde førstnevnte mest krefter igjen.

I en stigning noen hundre meter før mål rykket forhåndsfavoritt Ingebrigtsen og parkerte Tønseth i Frognerparken i Oslo.

Men Ingebrigtsen var farlig nær ved å gå glipp av NM på grunn av en forsinkelse.

Norgesmester Ingebrigtsen kom rett til søndagens konkurranse i Frognerparken fra den østerrikske hovedstaden Wien. Der var han lørdag «hare» da kenyanske Eliud Kipchoge ble førstemann i historien til å løpe maratondistansen på under to timer.

– Det var så vidt at vi klarte å få dette til. Flyet var én time forsinket, så det var armer og bein. Jeg hadde ikke sett for meg at vi skulle ofre så mye for NM i terreng, men har vi sagt at vi skal komme, så får vi gjøre det, forteller far og trener Ingebrigtsen til NRK.

Gjert Ingebrigtsen kaller NM-deltakelsen for «logistikk på høyt nivå».

– Vi snakket med dem på flyet om å få Henrik ut så fort som mulig. Han skiftet til løpstøy på flyet, hadde piggskoene i hånden og var først ut døren. Da sto en bil og ventet og kjørte ham ned. Så begynte han å varme opp oppi her. Det gikk så vidt, sier Ingebrigtsen.

Fjorårsvinner Tønseth kjempet tappert, men måtte nøye seg med sølvet.

– Jeg synes han imponerte. Han løp vanvittig bra og hang på lenge, men jeg prøvde å kontrollere. På slutten tenkte jeg han skulle få jobbe litt for det, sa gullvinneren til NRK om sin langrennsrival.

– Dette var hardt. Noe av det tøffeste jeg har gjort med joggesko på beina. Jeg kjente nedover siste gangen at jeg sprang alt jeg hadde. I bunnen var jeg så mørbanket at jeg knapt kjente beina mine, sa sølvvinner Tønseth.