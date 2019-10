Den kurdisk-ledede administrasjonen i Nord-Syria sier til Reuters at 785 personer tilknyttet Islamsk stat klarte å rømme fra en leir der de ble holdt.

Om lag 12.000 mennesker befinner seg i leiren, og blant disse skal det være nesten tusen kvinner og deres barn. Kvinnene antas å ha familiebånd til IS-medlemmer.

Ain Issa ligger nord for Raqqa, som tidligere fungerte som en slags hovedstad for den ytterliggående islamistgruppa IS.

En kilde som jobber i leiren i Ain Issa, sier til nyhetsbyrået AFP at over hundre kvinner og barn har klart å flykte.

Angrep portene

Kurdiske myndigheter hevder at til sammen 785 utlendinger har flyktet fra leiren. Fangene skal ha angrepet portene etter at leiren ble rammet av et artilleriangrep søndag.

Angrepet er i praksis er et uttrykk for støtte til IS, hevder de kurdiske myndighetene, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Tyrkia startet en planlagt offensiv nord i Syria tidligere denne uka og kjemper mot kurdiske styrker i det kurdiskkontrollerte området nord i Syria. I denne delen av landet er det flere leirer med antatte IS-medlemmer og deres familier, og flere kvinner og barn med tilknytning til Norge befinner seg i leiren al-Hol.

Flere leirer

TYRKIA: Den tyrkiske grensebyen Akcakale er truffet i et angrep fra kurdere i Syria. Foto: Lefteris Pitarakis / AP Photo

Myndigheter i flere land har rettet skarp kritikk mot den tyriske offensiven, og uttrykker bekymring for at IS-krigere som sitter fanget kan flykte.

Gjenerobret by

Mesteparten av Ras al-Ain er igjen under kurdisk kontroll, rapporterte Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) søndag.

Kurdiske styrker i Syria har gjenerobret grensebyen Ras al-Ain, ifølge eksilgruppa SOHR. Samtidig skal styrker alliert med Tyrkia ha erobret byen Suluk, skriver det tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu.

Byen ligger en mil sør for grensa mellom Tyrkia og Syria.

Opplysningene er ikke bekreftet av andre kilder.

Over 20 mennesker skal ha blitt drept i motangrepet mot Ras al-Ain. Lørdag hevdet Tyrkias forsvarsdepartement at de hadde tatt kontroll over byen.

– Stanser ikke

Minst 30 sivile er drept og over 100.000 mennesker drevet på flukt siden den tyrkiske militæroffensiven startet.

En talsmann for WFP minner om at rundt 650.000 mennesker i Nord-Syria er avhengige av matvarehjelp fra FN, og at kamphandlingene kan gjøre det svært vanskelig å nå dem.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har reagert kraftig på kritikken som har kommet fra en rekke land, og fredag lovet han at offensiven vil fortsette uten stans.

– Vi vil ikke stanse uansett hva noen sier, sa han i en tale.