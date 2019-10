– De siste dagene har været rundt om i landet vært preget av mange svake lavtrykk som ikke gjør så mye av seg, sier meteorolog Stig-Arild Fagerli.

Dette forandrer seg allerede søndag kveld, når deler av landet vil få kjenning med et skikkelig lavtrykk.

– Det er ikke et stormsenter, men det blåser opp mot sterk kuling. I løpet av søndagen bygger lavtrykket seg opp over England, beveger seg over Nordsjøen og gir økende vind og noe nedbør lengst sør i landet, sier Fagerli.

Flere lavtrykk

Lavtrykket vil gi skikkelig høstvær på Sørlandet og deler av Østlandet søndag kveld. På mandag vil været i Sør-Norge klarne opp igjen, og gi det meteorologen beskriver som «ganske greit» vær.

– I Nord-Norge blir det spredte byger på mandag. Det kan også bli perioder med regn på deler av Vestlandet, men det er ikke noe spesielt værsystem som ligger der. Det er bare noe smårusk innimellom, sier Fagerli.

I dagene gjennom uka bygger det seg opp et slags høytrykk over Nord-Norge, som vil gjøre at Troms og Finnmark får et ganske rolig værbilde helt frem til fredag.

– I Sør-Norge blir det mer variabelt. Tidlig på tirsdag kommer det et nytt lavtrykk fra England, som vil gi nok en omgang med nedbør over Sør-Norge, sier meteorologen.

Kan bli vått

Det nye lavtrykket som vil treffe Sør-Norge på tirsdag kan gi betydelige mengder regn på relativt kort tid. Dette kan vare i en periode på rundt seks timer, men sannsynligvis ikke særlig lenger.

– Det blir godt og vått, og ganske høstlig. Det ser ikke veldig ekstremt ut, så det skal ikke skape for mye problemer. Lokale forskjeller kan imidlertid gi enkelte utfordringer i perioder, sier Fagerli.

Generelt er detaljene i prognosene de neste dagene usikre, og det er derfor vanskelig å si for sikkert hvor mye nedbør som faktisk kommer.

– Men det vil nok uansett påvirke oss. På onsdag brer lavtrykket seg videre nordover, slik at det kan komme nedbør helt opp til Bodø. Helt i nord vil det fortsatt ikke komme noe regn.

Meteorologen oppsummerer været de kommende dagene som variabelt.

– Vestlandet vil ha en eller annen form for nedbør på de neste dagene, mens det blir ganske bra aller lengst nord. Det er mye som skjer rundt omkring, men det er sannsynligvis ingenting som blir ekstremt.