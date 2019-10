Det er ikke så ofte nye bilmerker etablerer seg i Norge. Men denne høsten skjer det svært mye på denne fronten.

Som du har kunnet lese her på Broom, er flere kinesiske bilprodusenter nå i ferd med å etablere seg i det norske markedet.

Chery starter opp med hele 25 forhandlere. MG later til å være noe forsinket med satsing, men har tidligere lovet å komme med elbilen ZS EV i høst. Og veldig mye tyder på at det ikke stopper der.

Se bare på hva Tord Deildok (27) akkurat har kommet over i hjembyen Drammen!

Logoene var tapet over

– Bilen stod parkert utenfor Akropolis treningssenter på Åssiden, i Drammen, forteller Tord som ikke var sen med å ta bilder da han fikk øye på bilen som sto på norske prøveskilt.

Logoen i grillen og merkene bak på bilen var tapet over, slik at det ikke skulle være mulig å se hva dette er. Men Tord lot seg ikke stoppe av det. Han gikk tett innpå og fikk svaret:

– Ja jeg så tydelig BYD-logoen på vindusrutene, og skjønte at dette var en ferdig produksjonsmodell fra merket, som nok testes ut av en importør som undersøker bilen for en eventuell lansering her i landet. Tenkte med en gang at dette er elektrisk fra Kina, forteller Tord.

Nytt bilmerke: Norge får verdens første butikk

Tord gikk tett på rutene, der fant han BYD-logoen! Foto: Privat.

Elektrisk SUV

Hva er så BYD? Jo, de er en kinesisk bilprodusent som er store på elektrifiserte kjøretøy. Hjemme i Kina har salget økt kraftig de siste årene, samtidig som de skal være langt fremme på teknologi for både rene elbiler og ladbare hybrider.

BYD står forresten for Build Your Dream. Ut fra bildene til Tord ser det ut som dette er andre generasjon av SUV-en Tang. Og elektrisk SUV er neppe det dummeste kan kan satse på i Norge... Tord har en klar teori her:

– Jeg tenker at dette er noe RSA som holder til i Drammen vurderer å starte import av.

Dette bilmerket har du neppe hørt om

BYD Tang er stor SUV, med lengde på over 4,80 meter. I Kina har den suksess både som ladbar hybrid og ren elbil. Foto: Privat.

Skulle komme til Norge tidligere

RSA tar allerede inn elektriske varebiler fra Maxus. Og det er de som skal begynne å selge Chery i Norge. Hvis Tord har rett, betyr det at de skal satse på enda et kinesisk merke, i tillegg til disse.

Her hører det med til saken at BYD har vært nært lansering i det norske markedet også tidligere.

Opprinnelig var planen at importøren av japanske Subaru skulle starte salg av BYD, helt tilbake i 2011.

Offisielt bilde av BYD Tang slik den ser ut hjemme i Kina. Ligger det an til snarlig Norges-lansering her?

Levende bil-leksikon

Også da var det snakk om elbil. Rent konkret var det snakk om en modell som het E6 og som var tidlig ute som elbil. Men BYD støtte på en rekke problemer underveis, blant annet ble lanseringen kraftig forsinket. Om det var det som stoppet planene om å hente den til Norge, er imidlertid ikke kjent.

Fotograf Tord beskriver for øvrig seg selv som et levende bil-leksikon.

– Jeg har vært interessert i biler og teknologi siden barneskolen. Hovedsakelig i det europeiske bilmarkedet og i utvikling og moderne biler for folk flest, i en forbrukersammenheng, avslutter 27-åringen.

Også i hekken har noen brukt tapen flittig, for å skjule alle merker. Foto: Privat.

