Brexit-kaos kan føre til at norsk fisk råtner på grensene

– Jeg tror ikke folk generelt skjønner omfanget av sjømatnæringen i Norge.

Frank Yri er viseadministrerende direktør i det norske salgsselskapet for fisk, Seaborn. Han frykter for konsekvensene dersom britene går ut av EU uten en avtale, en såkalt hard Brexit.

Har forberedt seg godt

I over ett år har Seaborn forberedt seg på et slikt utfall. Hver eneste uke kjører 14-15 vogntog fra Norge til Storbritannia med sjømat merket «Seaborn».

Viseadmistrerende direktør i Seaborn, Frank Yri, er bekymret for hvordan en hard brexit kan

ramme den norske sjømatnæringen.

Det er 300 tonn med fisk i uka.

– Vi har gjort våre tiltak i den grad vi klarer. Vi har god dialog med kunder, opprettet tollkreditt, og skaffet oss egne speditører, sier Yri.

Men selv om selskapet har tatt sine forholdsregler, og Norge har en egen handelsavtale med Storbritannia dersom det blir brexit uten avtale, er det lite norske eksportører får gjort dersom det blir kaos og lange køer på grensene.

– Jeg tror det blir kaos på grensene hvis det blir en hard brexit, sier Yri.

Et viktig marked

Storbritannia er Norges fjerde største marked for sjømat, og i 2018 eksporterte Norge 200.000 tonn med sjømat til en verdi av 6,2 milliarder kroner til landet vest for oss.

Ikke minst er Norge markedsleder på laks, og 56 prosent av all laks som spises av britene, kommer fra Norge.

Hans Frode Kielland Asmyhr er spesialutsending for Norges sjømatråd i Storbritannia.

– Storbritannia er et av de viktigste markedene i verden for sjømat, og Norge har en stor del av laksemarkedet og hvitfiskmarkedet. Derfor vil utfallet av brexit være svært viktig for vår eksport til Storbritannia, hvertfall på kort sikt, sier spesialutsending for Norges sjømatråd i Storbritannia, Hans Frode Kielland Asmyhr.

Storbritannias geografiske plassering gjør logistikken inn til landet krevende, opplyser Kielland Asmyhr.

– Fordi Storbritannia er en øy, er det krevende logistikk inn til landet, og det er derfor utfordringer knyttet til logistikk vi frykter aller mest dersom vi får en situasjon med en hard brexit.

Den største havnen kan bli flaskehalsen

En stor del av fisken som eksporteres til Storbritannia, kommer i land i havnebyen Dover, sørøst i landet. Havnen er en av Europas travleste, og årlig er 2,4 millioner lastebiler innom byen med de karakteristiske hvite kalkklippene.

Om lag 20 prosent av alle varer som kommer inn i Storbritannia, kommer inn via havnen i Dover.

Men dersom britene går ut av EU uten en avtale, vil Dover være stedet som først rammes. Da må nemlig hvert eneste vogntog gjennom strengere tollregime. I den britiske regjeringens planer for hvordan man skal håndtere en hard brexit, går det frem at man at det kan bli opptil tre måneder med forsinkelser og køer inn og ut av Dover.