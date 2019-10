Rundt klokken 10.45 meldte politiet om en ulykke i Wyllerløypa i Nordmarka i Oslo.

– Vi fikk melding klokken 10.26 om en kvinne på tur som hadde falt og slått hodet i en stein, sier operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo-politiet.

Den forulykkede var på tur med en annen kvinne da ulykken skjedde. Det var hun som meldte fra til nødetatene.

– Kvinnen ligger i et område det er litt vanskelig å komme til. Brannvesenet er på vei for å bistå med et terrengkjøretøy, sier Pedersen.

Kvinnens tilstand er foreløpig uavklart.

– Hun blør kraftig fra hodet. Vi har ikke vært i kontakt med henne, sier operasjonslederen, som understreker at det ikke er grunn til å mistenkte at det har skjedd noe annet enn en ulykke.