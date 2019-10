Latterliggjøres for tidligere Solskjær-utspill – dette sier Manchester United-helten nå

Da et straffespark på overtid av Marcus Rashford mot Paris Saint-Germain sendte Manchester United videre til kvartfinalen i Champions League i mars, var beskjeden klar fra United-legenden Rio Ferdinand.

– Hent frem kontrakten, legg den på bordet og la ham signere. Gi ham de summene han krever på grunn av det han har kjørt. La ham signere den kontrakten. Manchester United er tilbake, var meldingen fra den pensjonerte stopperen i BT Sports studio.

Solskjær ga Manchester United et utrolig løft da han tok over for José Mourinho i desember i fjor, men det har gått tyngre etter at nordmannen fikk jobben permanent.

Lykken snudd for Solskjær

På de 21 kampene etter ansettelsen har Manchester United kun scoret 18 mål. De har gått elleve bortekamper uten seier, den verste borteformen på 30 år. Åtte kamper inn i Premier League ligger de helt nede på tolvteplass med 15 poeng opp til serieleder Liverpool, mens det er to poeng til nedrykk.

Den svake rekken har gjort det populært og enkelt for rivalenes tilhengere å dra frem videoen av en entusiastisk Ferdinand fra mars.

Yessss Ole is officially at The Wheel... Signed, Sealed, Delivered! Manager of @ManUtd! 🙌🏽 I hope my Thank You is in post Ole 🤣📝❤️ #MUFC #Ole pic.twitter.com/lUUel4f6zw — Rio Ferdinand (@rioferdy5) March 28, 2019

Selv om han proklamerte at Manchester United er tilbake, sier Ferdinand nå at det ikke er gjort i en håndvending å gjenreise storklubben.

– Klubben tenkte aldri at dette ville være en rosenrød reise med en gang. De er ikke naive tok til å tro at situasjonen kom til å endre seg over natten. Dette er definitivt noe som kommer til å ha voksesmerter. Det kommer til å være en periode med resultater som ikke går vår vei, spesielt nå som man har begynt å kjøpe yngre spillere, sier Rio Ferdinand til Talksport, og fortsetter:

– Derfor tror jeg ikke det kommer til å bli et managerskifte nå. Jeg ville blitt veldig overrasket om jeg våknet opp og leste i avisene at han kom til å bli fjernet så raskt. Jeg tror ikke det er tiden for forhastede avgjørelser.

Mener Solskjær må få mer tid

Manchester United sendte av gårde spillere som Romelu Lukaku, Alexis Sánchez og Chris Smalling i sommer, mens de hentet inn Daniel James, Aaron Wan-Bissaka og Harry Maguire.

Ferdinand mener Solskjær må få mer tid til å forme spillerstallen.

– Når du gir noen millioner av pund til å handle kommer det til påvirke hvordan stallen ser ut. Det virker ikke riktig å gjøre endringer nå. Det vil bare være å kaste ut enda et regime og starte på nytt, slik det har vært for ofte i United de siste årene når ikke resultatene har gått veien, sier han.