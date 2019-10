Presidenten innførte lørdag et 24-timers portforbud fra klokken 15 i hovedstaden Quito. Fra samme tid tok militæret over kontrollen over deler av byen.

Det radikale tiltaket kom som følge av de voldsomme demonstrasjonene som ble utløst etter at han tok vekk de statlige subsidiene på drivstoff.

Fjerningen av støtten kom etter at landet fikk en ny avtale med Det internasjonale pengefondet IMF om lån av 38 milliarder kroner. Som et resultat er dieselprisen doblet og bensinprisen har økt med omtrent en tredel. Dette rammer spesielt fattige folk på landsbygda som er avhengige av å transportere sine varer til markeder i byer og tettsteder.

Innrømmelser

Noen timer etter at portforbudet var satt i verk sa Moreno i en uttalelse, at det kunne bli gitt visse innrømmelser i den økonomiske pakken som er innført. Han trakk ikke tilbake kuttet i subsidier til drivstoff, men sa at han ville se på muligheter for å gi kompensasjon for mennesker på landsbygda som taper inntekt som følge av dyrere drivstoff.

– Vi vil forhandle med dem som har bestemt seg for å gjøre det. Prosessen går framover og jeg håper å kunne gi dere gode nyheter snart, sa Moreno i talen på nasjonal radio- og fjernsyn.

Han viste til at flere organisasjoner har snudd og nå sagt seg villige til å møte myndighetene til samtaler. Protestene har vært ledet av gruppa CONAIE, en paraplyorganisasjon for ulike urbefolkningsgrupper.

Kastet stein

Sinte demonstranter i Ecuadors hovedstad Quito gikk lørdag til angrep på en TV-stasjon etter at presidenten hadde innført portforbudet i byen.



Noen kvartaler unna, utenfor inngangen til nasjonalforsamlingen, kastet demonstranter steiner mot politiet, som svarte med tåregass.

Tidligere på dagen ble det kjent at protestlederne som står bak de voldsomme opptøyene i landet, har takket ja til Morenos invitasjon til samtaler. Protestlederne har tidligere avvist presidentens henvendelser, men har nå ombestemt seg

Minst fem personer har mistet livet og over 2.000 har blitt skadd i opptøyene denne uken.

