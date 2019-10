Brannmannskapene som slåss mot flammene i San Fernando Valley nordvest i Los Angeles fikk hjelp av at vinden i området hadde avtatt noe lørdag.

Over 1.000 brannfolk deltar i slokkingen og helikoptre og fly jobber iherdig med å bekjempe flammene.

Myndighetene bekrefter at tre personer døde i forbindelse med brannene.

Ringte sønnen før hun omkom

En av de omkomne er en mann som døde av hjerteinfarkt, da han selv forsøkte å slokke brannen. To andre personer ble funnet døde i et område med 74 husvogner som ble slukt av flammene.

Et av ofrene er identifisert som den 89 år gamle kvinnen Lois Arvikson, skriver NBC News. De to andre omkomne var søndag morgen ikke identifisert.

Nyhetsbyrået AP skriver at Arviksons sønn Don Turner ble oppringt av moren, som fortalte ham at hun evakuerte. Turner hørte imidlertid aldri fra moren igjen.

Sprer seg raskt

Mer enn et 32 kvadratkilometer stort område i dalen er rammet. Brannen startet torsdag og kom raskt ut av kontroll.

Fredag ble 100.000 mennesker beordret til å evakuere hjemmene sine, og lørdag opplyste myndighetene at de aller fleste har fulgt ordren. I den sørlige delen av California har mange flyttet hjem igjen, blant annet fordi den verste vinden har roet seg ned og kaldere vinder har kommet inn fra Stillehavet.

Det er svært tørt i området hvor brannen herjer, og sterk vind gjør at den sprer seg raskt. En talsmann for brannvesenet sier det trolig vil ta flere dager å få den under kontroll. Lørdag hadde imidlertid ilden endret retning, slik at den ikke lenger truet bebyggelse, men hadde retning mot ubebodd utmark.

Årsaken til brannene er ikke kjent, men ifølge politietterforskere skal vitner ha sett gnister fra en trafostasjon koblet til det elektriske anlegget i området hvor brannene skal ha startet.

(©NTB / TV 2)