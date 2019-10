Politiet ble klokken 0.10 natt til søndag kontaktet av en kvinne som fortalte at mannen hennes hadde blitt utsatt for vold.

Nødetatene rykket ut til stedet hvor de fant mannen med kuttskader, fra det som skal ha vært et glass, i brystet og i hoderegionen. Han ble undersøkt og behandlet på stedet, før han ble kjørt til sykehus av ambulanse.

Like før klokken 5 søndags morgen opplyser operasjonsleder Tor Gulbrandsen i Oslo politidistrikt til NTB at mannen har vært gjennom en operasjon, men at tilstanden er uendret.

– Det er ikke livstruende, men det er selvfølgelig et farlig område på kroppen å bli stukket.

Politiet pågrep først en 38 år gammel mann. Senere ble også en 57-åring pågrepet. Begge mennene er siktet for kroppsskade.

– Spor på stedet og forklaringer fra vitner gjør at det tyder på at de tre var involvert i et slagsmål, og at det har vært to mot én, sier Gulbrandsen. Politiet kjenner ikke til relasjonen mellom dem.

38-åringen har forklart at det var en slåsskamp mellom ham og fornærmede, og at han brukte et glass til å forsvare seg med.

– Det er ingenting som tyder på at han snakker usant. Men det er for tidlig å si, sier operasjonslederen.

