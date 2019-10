Norge-Spania 1-1

Martin Ødegaard var nok en gang mannen i rampelyset da Norge klarte 1-1 mot Spania på Ullevaal lørdag.

Unggutten sprudlet etter hvert som oppgjøret skred fram og var en viktig katalysator i Lars Lagerbäcks mannskap, som reddet ett poeng og fremdeles EM-håp i sluttminuttene.

Våkne øyne på tilskuerplass og i TV-stuene kunne også, nok en gang, observere at unggutten hadde benyttet tape i håndregionen. Fire måneder er gått siden han måtte spille med skinne mot Romania og Færøyene grunnet brudd i hånden.

– Har du fortsatt smerter?

– Nei, det er ikke så mye smerter, men nå har jeg spilt med den så lenge. Jeg gjør det bare for å være sikker på at det ikke skjer noe. Nå har jeg hatt to brudd i hånden det siste året, så det er greit å være på den sikre siden, sier Ødegaard til TV 2.

– Kanskje overtro

Ødegaard pådro seg sitt første brudd i hånden som Vitesse-spiller i september i fjor, og opplevde en ny situasjon like i forkant av landskampene i juni. Skaden ble omtalt som «ufarlig», men han måtte bruke en skinne under kamp. Nå er selve skinnen er kastet, og Ødegaard smiler over det som etter hvert kanskje også er blitt en anelse rituelt.

– Det er ikke mye bandasje. Det er en liten tape-bit. Det er ikke så mye.

– Blir det mer overtro nå?

– Ja, kanskje det. Kanskje det, smiler han.

FOR SIKKERHETS SKYLD: Martin Ødegaards tape-bit er kun av preventive hensyn. Foto: Bildbyrån/Jon Olav Nesvold

– Fortsettelsen på noe veldig spennende

Ødegaard spilte nok en gang til en åtter på TV 2-ekspert Jesper Mathisens børs, og ble hyllet som «verdensklasse» av ekspertkollega Erik Thorstvedt i studio etter kampslutt. Real Sociedad-profilen var stolt av lagets prestasjon etter kamp.

– Vi er utrolig stolte av det vi gjør her på Ullevaal i dag, og det fellesskapet som er her i dag føler jeg er fortsettelsen på noe veldig spennende. Det viser at vi kan hamle opp mot de aller beste, sier han.

20-åringen bekrefter også at det var en gøy anledning for ham i møtet med mange spillere han ser mye av i hverdagen i Spania.

– Det var kult. Vi gjør en god kamp alle mann mot et godt lag. Sånn sett var det kult. For min del var det litt spesielt å spille mot mange kjente, og mange spillere fra egen liga, men det er først og fremst lagprestasjonen og følelsen etter at vi scorer og etter kampen som gjør at dette er en veldig fin kveld, sier Ødegaard.